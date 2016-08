«Neues Deutschland» vom Blitz getroffen

Ein Blitzeinschlag hat das «Neue Deutschland» vor einige Herausforderungen gestellt.

Durch das Gewitter in der Nacht zum Montag fiel bei der Zeitung der Strom zeitweise aus. Auch Telefon und Internet waren von der Störung betroffen. «Wir sollen uns auf den Krisenfall vorbereiten? @ndaktuell ganz vorne mit dabei: Zeitung machen ohne Internet!», twitterte die Redaktion, die nahe dem Berliner Ostbahnhof sitzt. Das «Neue Deutschland» soll am Dienstag in einer abgespeckten, zwölfseitigen Variante erscheinen. Der Chefredakteur Tom Strohschneider nahm das Ganze mit Humor und zitierte am Vormittag einen Kollegen: «Wenigstens die Kaffeemaschine geht».