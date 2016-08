Neu, leise, fahrradfreundlich: Die umgebaute Warschauer Straße geht mit gutem Beispiel voran

Von September 2014 bis Mitte Juli 2016 wurde der Abschnitt zwischen der Warschauer Brücke und dem Frankfurter Tor umgebaut. Die Gesamtkosten betrugen ca. 4,3 Mio. Euro. Die umgebaute Warschauer Straße ist nun fahrradfreundlicher und durch einen lärmmindernden Belag auch leiser.

Vor allem Radfahrer und Anwohner profitieren vom Umbau: So gibt es jetzt in jeder Fahrtrichtung eine eigene Radspur und „Parkplätze“ für Räder: 400 Fahrradbügel wurden neu angebracht. Ein größerer Teil davon an der Warschauer Brücke für das „bike and ride“. Darüber hinaus wurden auch die Gehwege erneuert, am Gehwegrand wurden Lieferzonen für die Geschäfte eingerichtet. Für besseren Verkehrsfluss sorgt ein Umbau der Ampelanlagen, südlich der Kopernikusstraße wurde eine neue Querung über die Warschauer Straße geschaffen.