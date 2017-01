Lustenberger kehrt zurück ins Hertha-Training

Fabian Lustenberger hat bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC nach einer dreitägigen Pause wieder mittrainiert. Der Schweizer hatte zur Vorsicht ausgesetzt.

Weiterhin fehlte Mitchell Weiser wegen seines entzündeten Nervs am Rücken und den daraus resultierenden Muskelproblemen. Der rechte Verteidiger weilte zur Behandlung in München. Wann Weiser wieder fit ist, konnte Dardai nicht sagen. Sein Fehlen schmerzt den Ungarn aber. «Mitch ist ein wichtiger Spieler im eins gegen eins. So einen haben wir nicht noch mal», befand Dardai. Der Tabellendritte startet am Sonntag (15.30 Uhr) bei Bayer Leverkusen in die zweite Saisonhälfte nach der Winterpause.