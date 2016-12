Anschlag auf Weihnachtsmarkt: Komplize des Attentäters von Berlin festgenommen

Die Aufarbeitung des LKW-Attentates am Breitscheidplatz in Berlin haben gerade erst begonnen. Mit Hochdruck suchen die Beamten nach Hintermännern von Anis Amri und Verbindungen zu Terrorgruppierungen wie zum sogenannten „Islamischen Staat“. Jetzt gibt es einen Ermittlungserfolg zu vermelden.

Kommt der Fall doch noch vor Gericht?

Amri habe in seinem Mobiltelefon dessen Rufnummer gespeichert gehabt. Die weiteren Ermittlungen deuteten darauf hin, dass der Mann in den Anschlag eingebunden gewesen sein könnte.



Am frühen Mittwochmorgen sollen Kräfte des Bundeskriminalamts Wohn- und Geschäftsräume des Mannes in Tempelhof durchsuchte haben, das berichtete zuerst "SpiegelOnline". Sollten sich die Spuren erhärten, wird sich wohl doch noch ein Täter vor Gericht für den Anschlag verantworten müssen. Der Hauptverantwortliche, Anis Amri, wurde in Italien, in einem Feuergefecht, von Polizisten erschossen.