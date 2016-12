dpa

Bahnhofsmission am Zoo versorgt so viele Hilfsbedürftige wie nie

Vor kurzem war Bundespräsident Joachim Gauck zu Besuch in der Bahnhofsmission am Zoologischen Garten in Berlin-Charlottenburg. Er lobte das Engagement der ehrenamtlichen Helfer. Jetzt kann die Bahnhofsmission in der Jebensstraße gute Neuigkeiten verkünden: Noch mehr Menschen konnte 2016 geholfen werden.

Im zurückliegenden Jahr konnten täglich rund 700 Obdachlose und Hilfsbedürftige in den Räumlichkeiten unter dem West-Berliner Bahnhof betreut werden. Dies sei eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um knapp 100 Menschen, teilte der Leiter der Evangelischen Bahnhofsmission, Dieter Puhl, am Dienstag mit.

Ohne das Ehrenamt klappt es nicht Die Bahnhofsmission bietet mehr, als nur die Möglichkeit eine warme Mahlzeit einzunehmen. Nicht mehr wegzudenken ist mittlerweile das vor einem Jahr eröffnete Hygienecenter mit Duschen, Toiletten, Friseurangeboten und medizinischer Fußpflege, so Puhl.



Die soziale Einrichtung verfügt über einige hauptamtliche Mitarbeiter, doch ohne eine Vielzahl an unentgeltlichen Helfern, könnte der Andrang der Hilfesuchenden nicht bewältigt werden. 140 ehrenamtliche Berliner waren dieses Jahr bei der Bahnhofsmission angestellt. Dazu kommen 130 Praktikanten.

