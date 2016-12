Anschlag von Berlin: Hatte Anis Amri Unterstützer? Ermittlungen auch über Weihnachten

Terroranschlag in Berlin. Auf einem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Charlottenburg ist am Montagabend ein Anschlag mit einem Lastwagen verübt worden. Die Polizei fahndet nach dem 24-jährigen Anis Amri. Am Freitagmorgen wird der Tunesier in Mailand von der Polizei erschossen. Alle aktuellen Informationen im 2.Teil unseres News-Tickers. mehr