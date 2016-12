News-Ticker: Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Berlin - Attentäter Anis Amri ist tot - Die Suche nach Terrorhelfern. Wie konnte der Tunesier fliehen?

Terroranschlag in Berlin. Auf einem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Charlottenburg ist am Montagabend ein Anschlag mit einem Lastwagen verübt worden. Die Polizei fahndet nach dem 24-jährigen Anis Amri. Am Freitagmorgen wird der Tunesier in Mailand von der Polizei erschossen. Alle aktuellen Informationen im 2.Teil unseres News-Tickers.

Zusammenfassung: Was ist passiert? Ein Lastwagen rast in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche, zerstört Buden und überrollt Dutzende Besucher. - Um kurz nach 20.00 Uhr gehen bei der Polizei die ersten Notrufe ein. Zunächst ist von einem Toten und mehreren Verletzten die Rede. Ob es sich um einen Anschlag oder einen Unfall handelt, bleibt vorerst offen. - Schon bald wird das ganze Ausmaß der Tragödie sichtbar: Es gebe mindestens 9 Tote und 50 Verletzte, teilt die Polizei mit. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Der Beifahrer des Lastwagens sei tot. Es wird bekannt, dass er für eine polnische Spedition unterwegs war. - Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe wird die Ermittlungen übernehmen. Vieles spreche für einen Terroranschlag, sagt Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU).





Am frühen Morgen ist von mindestens zwölf Todesopfern die Rede. Laut Polizei wurde der Lastwagen vorsätzlich auf den Weihnachtsmarkt gesteuert. Später wird klar: Der Lkw wurde entführt. - Der Verdächtige soll aus Pakistan oder Afghanistan stammen, er reiste als Flüchtling über die Balkanroute ein. - «Wir haben keinen Zweifel mehr, dass es sich bei dem schrecklichen Ereignis gestern Abend um einen Anschlag gehandelt hat», sagt de Maizière am Mittag. - Es gibt erste Zweifel, dass der Verdächtige auch der Täter sein könnte. Gegen Abend kommt er wieder frei. - Mehrere hundert Menschen kommen zum Gedenkgottesdienst in der Gedächtniskirche zusammen. - Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) nimmt den Anschlag für sich in Anspruch.





Das Bundeskriminalamt fahndet nun nach dem 24 Jahre alten Tunesier Anis Amri. Medien zufolge wurden im Lkw Duldungspapiere mit seinen Personalien gefunden. - Die Bundesanwaltschaft ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf und setzt 100 000 Euro Belohnung aus. - Es wird bekannt, dass der Gesuchte in NRW als Gefährder galt und lange ohne Ergebnis observiert worden war.





Die Ermittler finden den Duldungsbescheid des 24-jährigen Tunesiers Anis Amri im Führerhaus des Lastwagens. Die Polizei fahndet seit Mittwoch intensiv nach dem Mann, der schon auf einer sogenannten Gefährderliste der Behörden stand.





Unter den Todesopfern sind eine Italienerin und eine Israelin. Weitere Opfer kamen aus Brandenburg. Noch sind nicht alle Toten identifiziert. - Polizisten durchsuchen ein Flüchtlingsheim in Emmerich (NRW). Zum Ergebnis wird vorerst nichts bekannt. - Innenminister Thomas de Maizière (CDU) bestätigt, dass in dem Lastwagen Fingerabdrücke des Verdächtigen entdeckt wurden. Es gebe auch weitere Hinweise, dass Amri «mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich der Täter ist», sagte er. - Die Zahl der Verletzten steigt auf über 50 Menschen. - Drei Tage nach dem Anschlag öffnet der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz wieder. - Am Abend wird gegen Amri Haftbefehl erlassen.





Im Internet und in den sozialen Netzwerken diskutieren zahlreiche Menschen über mögliche Konsequenze n aus dem Anschlag.





n aus dem Anschlag. Gegen 3.30 Uhr: Anis Amri wird am Bahnhof der Stadt Sesto San Giovanni im Großraum Mailand bei einer Straßenkontrolle erschossen. Nach Dokumenten gefragt, soll er ohne Zögern eine Waffe gezogen und gefeuert haben, ein Polizist erschießt ihn. - Er soll zuvor mit dem Zug über Frankreich nach Italien gereist sein. - Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) kündigt rasche Beratungen über rechts- und sicherheitspolitische Konsequenzen an. Es soll vor allem um schnellere Abschiebungen und eine bessere Überwachung sogenannter Gefährder gehen. - Das IS-Sprachrohr Amak veröffentlicht ein Video, auf dem Amri zu sehen sein soll. Auf der knapp dreiminütigen Aufnahme schwört er dem Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, die Treue.





Bundesinnenminister Thomas de Maizière bestreitet ein allgemeines Versagen der Sicherheitsbehörden im Fall des mutmaßlichen Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäters. Gleichzeitig kündigte er an, den Fall bis ins Detail aufarbeiten und einen entsprechenden Bericht vorlegen zu wollen. - Das tunesische Innenministerium teilt mit, dass Sicherheitskräfte bereits am Vortag drei Männer festgenommen haben, die mit dem mutmaßlichen Attentäter von Berlin in Verbindung stehen sollen. Einer der Verdächtigen ist demnach der Neffe von Amri. Die Festgenommenen seien zwischen 18 und 27 Jahre alt.





Samstag, den 24. Dezember

16:00 Offene Fragen: Attentäter Anis Amri: Was wir über seine Flucht wissen und was nicht? Nach dem Anschlag auf einem Berliner Weihnachtsmarkt wurde in ganz Europa nach Anis Amri gefahndet. Der 24-jährige Tunesier tauchte unter - und auf einem Bahnhof bei Mailand wieder auf. Dort wurde er von einem Polizisten erschossen. Wie verlief seine Flucht?

15:00 Verbindungen zu Amri: Drei Männer in Tunesien festgenommen Tunesische Sicherheitskräfte haben drei Männer festgenommen, die mit dem mutmaßlichen Attentäter von Berlin in Verbindung stehen sollen. Einer der Verdächtigen sei der Neffe von Anis Amri, so das Innenministerium in Tunis. Die Festgenommenen seien zwischen 18 und 27 Jahre alt. Der Neffe habe gestanden, dass er mit Amri verschlüsselt über eine Nachrichtenapp in Kontakt gestanden habe. Sein Onkel habe gewollt, dass er der Terrormiliz IS die Treue schwöre. Auch habe er ihm Geld geschickt. Die Festnahmen passierten nahe der Stadt Kairouan, diese gilt als Salafistenhochburg.

13:00 Leiche von Anschlagsopfer aus Berlin nach Italien zurückgeführt Die Leiche einer Italienerin, die bei dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt getötet wurde, ist nach Italien zurückgeführt worden. Das Militärflugzeug mit den Eltern der Toten und dem Sarg landete auf dem Flughafen Ciampino bei Rom. Die Italienerin war eine von zwölf Menschen, die bei dem Anschlag mit einem Lastwagen am 19. Dezember umkamen. Der mutmaßliche Attentäter Anis Amri wurde gestern bei Mailand erschossen. Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, dass deutsche Ermittler mit ihren italienischen Kollegen in Mailand zusammengekommen seien.

12:30 Mehr Polizeikräfte auch an den Feiertagen Die Polizei Berlin ist auch an den Feiertagen mit mehr Kräften im Einsatz. «Wir sind noch sensibilisierter als zuvor schon», sagte Sprecher Stefan Petersen am Samstag. Seit dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz am Montag hat die Polizei ihre Präsenz in dre Stadt verstärkt. «Dies wird auch an den Feiertagen so bleiben», sagte Petersen. Bei größeren Veranstaltungen werden Polizisten zivil und in Uniform dabei sein. Zahlen nannte Petersen nicht.

dpa Polizisten gehen über den wiedereröffneten Weihnachtsmarkt in Berlin.

Freitag, den 23. Dezember

16:30 Chronologie des Terrors: Der Anschlag von Berlin - Was geschah wann? Wenige Tage vor Weihnachten ist der Alptraum Wirklichkeit geworden: ein Weihnachtsmarkt im Herzen Berlins wurde zum Ziel eines Terroranschlags. Hier eine Übersicht über die Geschehnisse:

16:20 Senatorin in Sorge um Sicherheit von Flüchtlingsheimen Berlins Integrationssenatorin Elke Breitenbach (Linke) hat angesichts des Anschlags vom Breitscheidplatz angekündigt, die Sicherheit von Flüchtlingsunterkünften zu überprüfen. «Es gab auch die ersten Tage schon einige Übergriffe und Pöbeleien», sagte sie am Freitag im Inforadio des RBB. Es handele sich um nichts Dramatisches. «Aber es muss auch verstärkt mit den geflüchteten Menschen in den Unterkünften geredet werden, weil die natürlich auch verunsichert sind und Angst haben.»



Auf einen bestimmten Termin für die Räumung der Turnhallen für Flüchtlinge wollte sich Breitenbach nicht festlegen. «Wenn der Plan stimmt, müssten bis Ende März alle Unterkünfte fertig sein.» Sie hoffe aber, dass es früher werde.



Bisher seien 900 Flüchtlinge aus Turnhallen in neue Unterkünfte umgezogen, teilte die Senatsverwaltung am Freitag mit. Damit seien zehn Turnhallen wieder frei und könnten wieder für ihre eigentliche Bestimmung hergerichtet werden. Seit Freitag könne auch eine neue Unterkunft in der Heerstraße in Charlottenburg bezogen werden. Sie bietet 400 Menschen Platz. Nach Angaben von Mitte Dezember lebten seinerzeit noch 2800 Flüchtlinge in 38 Sporthallen.

15:30 IS-Sprachrohr veröffentlicht angebliches Video von Anis Amri Das IS-Sprachrohr Amak hat ein Video veröffentlicht, auf dem der mutmaßliche Berlin-Attentäter Anis Amri zu sehen sein soll. Auf der knapp dreiminütigen Aufnahme schwört dieser dem Anführer der Terrormiliz IS, Abu Bakr al-Bagdadi, die Treue. Die Echtheit der Aufnahme konnte zunächst nicht unabhängig bestätigt werden. Der auf dem Video zu sehende junge Mann richtet sich dabei an die «Kreuzzügler». Es werde Rache für das Blut von Muslimen geben, das vergossen wurde. Dabei steht der Mann offensichtlich auf einer Brücke. Die Aufnahme könnte in Deutschland aufgenommen sein.

15:00 Merkel bestätigt Tod Amris und bedankt sich bei italienischen Polizisten Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Tod des Tunesiers Anis Amri bestätigt und hat sich bei der italienischen Polizei für ihren Einsatz bedankt.



Deutschland macht sich außerdem auf höchster Ebene für leichtere Abschiebungen von Tunesiern in ihr Heimatland stark. Bundeskanzlerin Angela Merkel will das Thema der Rückführungen bei einem Telefonat mit dem tunesischen Präsidenten Beji Caid Essebsi anschneiden, wie eine Regierungssprecherin in Berlin mitteilte. Nach dem Terroranschlag in Berlin war bekannt geworden, dass die Behörden den mutmaßlichen Täter, den Tunesier Anis Amri, als Gefährder auf dem Radar hatten. Eine Abschiebung nach Tunesien scheiterte, weil er keinen Pass hatte.

dpa Ein 36-jähriger italienischer Polizist wurde bei dem Schusswechsel mit dem mutmaßlichen Attentäter von Berlin Anis Amri angeschossen. Er befindet sich aktuell mit einer Schusswunde in der Schulter im Krankenhaus in Monza.

14:55 Senat prüft Verbot von Moschee-Verein in Berlin-Moabit Die Berliner Behörden prüfen ein mögliches Verbot des Moschee-Vereins «Fussilet 33», in dem auch der mutmaßliche Attentäter vom Breitscheidplatz verkehrt haben soll.



Derzeit werde geprüft, «ob man hier kurzfristig tätig werden kann», sagte Innenstaatssekretär Torsten Akmann am Freitag im Berliner Innenausschuss. Es gehe um die Frage, ob «Verbotstatbestände» vorliegen, die einen solchen Schritt rechtfertigten. Dazu könnten Strafverfahren gegen Beteiligte gehören oder Hinweise auf Unterstützung terroristischer Vereinigungen.



Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte im Anschluss an die Sitzung, man sein übereingekommen, das «jetzt noch einmal besonders intensiv zu betrachten und möglichst schnell zu Ergebnissen zu kommen.» Über ein Verbot war bereits 2015 diskutiert worden.



Der Moschee-Verein in Moabit, dessen Räume bei der Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Anis Amri am Donnerstag und Freitag zweimal Ziel der Fahnder waren, wird im jüngsten Bericht des Berliner Verfassungsschutzes als Treffpunkt von Islamisten geführt. Beim Islamunterricht sollen dort Muslime - meist Türken und Kaukasier - für den bewaffneten Kampf der Terrormiliz «Islamischer Staat» in Syrien radikalisiert worden sein. Auch sei Geld für Terroranschläge in Syrien gesammelt worden.



2015 hatte die Polizei die Räume schon einmal gestürmt. Ein Iman saß zeitweise in Untersuchungshaft. Nach Angaben Akmanns wurden zwei von fünf damals eingeleitete Strafverfahren inzwischen abgeschlossen.

rbb Abendschau Anis Amri verübte offenbar den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche am 19. Dezember. Nach seiner Tat flüchtete er zu einem Moschee-Verein in Moabit, wie diese Bilder von der rbb-Abendschau belegen sollen.

14:43 Generalbundesanwalt bestätigt Tod von Amri Generalbundesanwalt Peter Frank hat den Tod des mutmaßlichen Berliner Attentäters Anis Amri bestätigt. Die Ermittlungen zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt gingen aber weiter, sagte Frank in Karlsruhe. Die Ermittler wollen jetzt feststellen, ob Amri bei der Vorbereitung und Ausführung der Tat oder bei der Flucht Gehilfen hatte. Nach dem 24-jährigen Tunesier wurde seit gestern mit deutschem Haftbefehl gefahndet.

14:20 Berliner Weihnachtsmarkt ist wieder gut besucht Wenige Tage nach dem Terroranschlag wird der Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche wieder gut angenommen, wie der Andrang am Freitag zeigte.



Er ist auch ein Ort des Gedenkens: Viele Menschen sind bereits dort gewesen, um ihre Trauer mit Blumen, Kerzen und auf Karten auszudrücken. Am Montag war dort höchstwahrscheinlich der mutmaßliche Terrorist Anis Amri mit einem Lastwagen in die Menge gerast und hatte ein Blutbad angerichtet. Seit Donnerstag ist der Weihnachtsmarkt wieder offen.



«Es ist erfreulich, dass sich die Berliner nicht unterkriegen lassen», sagte Klaus-Jürgen Meier, der Vorstandsvorsitzende der AG City und Vertreter des Handels, am Freitag. Aus Pietätsgründen soll erst einmal auf grelle Beleuchtung und Partymusik verzichtet werden. Die Sicherheit wurde mit großen Betonsperren verstärkt.

dpa Der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz ist heute wieder gut besucht.

14:10 Spendenkonto für Opfer Für die Opfer des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt ist ein Spendenkonto beim Roten Kreuz eingerichtet worden.



Das teilten die Arbeitsgemeinschaft City und der Schaustellerverband Berlin als Veranstalter des Marktes sowie der Landesverband des Roten Kreuzes am Freitag mit. Man habe sich dazu entschieden, weil die Bereitschaft groß sei, für die Opfer und ihre Angehörigen Geld zu spenden.

13:40 Warum so spät? Polizei rechtfertigt Untersuchung des Lastwagens Die Polizei hat das späte Auffinden einer Geldbörse des mutmaßlichen Berlin-Attentäters Anis Amri mit einem planmäßigen Vorgehen bei der Spurensicherung begründet. «Es gibt fachliche Qualitätsstandards, wie lange kriminaltechnische Untersuchungen dauern, die halten wir auch konsequent ein», sagte Berlins Polizeipräsident Klaus Kandt am Freitag in einer Sitzung des Innenausschusses im Abgeordnetenhaus.



Es gehe nicht nur darum, einen Täter festzunehmen, sondern auch darum, die Taten vor Gericht zu beweisen. «Dazu gehört eben auch, dass man nicht Spuren vernichtet, sondern die Standards einhält.»



Im Fahrerhaus des Lasters, der am Montag über den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gefahren war, hatten die Ermittler erst einen Tag später eine Geldbörse entdeckt, die sie auf die Spur Amris brachte. In ihr fand sich auch eine Duldungsbescheinigung des tunesischen Asylbewerbers.

12:58 Ermittlungen wegen Geheimnisverrats nach Terroranschlag Nach dem Berliner Terroranschlag ermitteln die Behörden in den eigenen Reihen wegen des Verdachts auf Geheimnisverrat. «Für uns ist ärgerlich, dass Informationen ganz offensichtlich auch aus den Sicherheitsbehörden heraus an die Medien getragen wurden», sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Freitag in einer Sitzung des Innenausschusses im Abgeordnetenhaus. «Ich bedauere das und sage, das wir Ermittlungen an dieser Stelle aufgenommen haben, um dort Geheimnisverrat möglichst einzudämmen oder aufzuklären.» Er bat die Medien um Zurückhaltung, «weil solche Informationen die Ermittlungsarbeit durchaus beeinträchtigen können.»

12:10 Fahndungsmaßnahmen nicht beendet Nach dem berichteten Tod des mutmaßlichen Attentäters Anis Amri in Italien gehen die Ermittlungen zum Anschlag auf dem Breitscheidplatz laut Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) unvermindert weiter.«Das bedeutet nicht, dass wir die Fahndungsmaßnahmen aufheben werden», sagte Geisel am Freitag in einer Sitzung des Innenausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus. So müsse zum Beispiel geklärt werden, ob der Attentäter Komplizen hatte. «Der Sachverhalt wird weiter aufgeklärt.» Gegenwärtig sei der Tod Amris von deutscher Seite noch nicht bestätigt, fügte Geisel hinzu.

11:40 Ani Amri kam aus Frankreich nach Italien Anis Amri kam offenbar mit dem Zug aus Frankreich nach Italien. Dies bestätigte der Mailänder Antiterrorchef Alberto Nobili. Sein Zug sei von Chambéry in Savoien nach Turin gekommen. Von dort aus sei Amri mit dem Zug nach Mailand gefahren, wo er gegen 1.00 Uhr in der Nacht zum Freitag angekommen sei. Gegen 4.00 Uhr am Morgen sei er den zwei Polizisten begegnet, die ihn bei einem Schusswechsel töteten. Ein Polizist wurde an der Schulter verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

11:20 Italiens Innenminister: Mutmaßlicher Berlin-Attentäter Anis Amri ist tot Der europaweit gesuchte mutmaßliche Attentäter von Berlin Anis Amri ist in Mailand erschossen worden.



Das sagte Italiens Innenminister Marco Minniti bei einer Pressekonferenz in Rom. Amri sei bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet worden. Der Tunesier hatte jahrelang in Italien gelebt, zeitweise in Haft. Amri ging der Polizei bei einer normalen Kontrolle ins Netz. Dabei habe er eine Waffe gezogen und auf die Polizisten geschossen. Diese hätten das Feuer erwidert und ihn getötet.

10:50 Anis Amri in Mailand erschossen Der europaweit gesuchte mutmaßliche Attentäter von Berlin, ist nach Informationen der italienischen Nachrichtenagentur Ansa in Mailand getötet worden. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf italienische Sicherheitskreise darüber berichtet.



Nach Angaben aus Polizeikreisen ist der Mann anhand von Fingerabdrücken als Anis Amri identifiziert worden.

In Kürze soll es eine Pressekonferenz geben. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass die tödlichen Schüsse auf den Terrorverdächtigen in einem Vorort abgegeben wurden. Die Bundesanwaltschaft steht im Kontakt mit den italienischen Behörden, um Meldungen über den Tod des Tunesiers zu prüfen. "Wir stehen im Informationsaustausch mit den italienischen Behörden", sagte ein Sprecher der Tagesschau.

8:00 Amris Spuren führen nach Moabit Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt im Herzen Berlins fahnden Ermittler europaweit nach Anis Amri. Der Tunesier mit Verbindungen in die Salafisten-Szene soll zwölf Menschenleben auf dem Gewissen haben. Nun tauchen Bilder einer Überwachungskamera auf, die ihn nach dem Anschlag zeigen sollen. Mehrere Spuren führen ganz in die Nähe des Tatortes - in den Stadtteil Moabit.

Fahndung nach Anschlag in Berlin: Spuren von Terrorverdächtigen Anis Amri führen nach Moabit Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt im Herzen Berlins fahnden Ermittler europaweit nach Anis Amri. Der Tunesier mit Verbindungen in die Salafisten-Szene soll zwölf Menschenleben auf dem Gewissen haben. Nun tauchen Bilder einer Überwachungskamera auf, die ihn nach dem Anschlag zeigen sollen. Mehrere Spuren führen ganz in die Nähe des Tatortes - in den Stadtteil Moabit. mehr

2:00 Berliner Innenausschuss berät nach Anschlag über Terror und Konsequenzen Der Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses berät heute in einer kurzfristig anberaumten Sitzung über Konsequenzen aus dem Terroranschlag vom Montag.



Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsident Klaus Kandt wollen die Abgeordneten über die Sicherheitslage in der Hauptstadt informieren. Geisel will auch Vorschläge vorlegen, wie diese verbessert werden kann. Nach dem Anschlag diskutiert die Berliner Politik kontrovers über eine Ausweitung der Videoüberwachung öffentlicher Plätze. Die rot-rot-grüne Koalition lehnt das bislang ab.

0:30 Video vom Anschlag in Berlin: Autokamera zeigt Schrecken auf Weihnachtsmarkt Der Moment des Terroranschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt ist auf dem Video einer Autokamera festgehalten.



Das von der «Bild» veröffentlichte Video zeigt aus der Perspektive eines Autofahrers, wie der Lastwagen mit hohem Tempo ungebremst in den Weihnachtsmarkt fuhr. Kurze Zeit später ist zu sehen, wie Menschen vom Tatort weglaufen. Entgegen anderslautenden Aussagen scheinen die Scheinwerfer des Lasters zur Tatzeit eingeschaltet gewesen zu sein. Einblicke in den Weihnachtsmarkt selbst gewährt das Video nicht.

Donnerstag, den 22. Dezember

rbb Abendschau Anis Amri verübte offenbar den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche am 19. Dezember. Nach seiner Tat flüchtete er zu einem Moschee-Verein in Moabit, wie diese Bilder von der rbb-Abendschau belegen sollen.

21:30 Observationsbilder zeigen Amri kurz nach Anschlag in Moabit Der Terrorverdächtige Anis Amri ist nach einem Bericht des rbb wenige Stunden nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an einem Salafistentreffpunkt in Berlin gefilmt worden. Der Sender veröffentlichte am Abend Observationsbilder, die den 24 Jahre alten Tunesier vor einem Moschee-Verein zeigen sollen. Demnach wurde Amri am frühen Morgen gefilmt, also knapp acht Stunden nach dem Anschlag. Weitere Observationsbilder sollen den Tunesier an derselben Stelle am 14. und 15. Dezember zeigen. Die Berliner Polizei wollte den Bericht nicht kommentieren und verwies auf die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe.

20:00 Zwischen Salafismus und Islamischer Staat: Die kriminelle Vergangenheit von Anis Amri Der mutmaßliche Attentäter von Berlin, Anis Amri, hatte italienischen Medien zufolge eine schwerkriminelle Vergangenheit, bevor er in Deutschland Salafisten in die offenen Arme lief. Dabei handelte es sich ausgerechnet um das gefährliche Netzwerk rund um Abu Walaa, dem «Mann ohne Gesicht».

19:30 Rechte Stimmungsmache nach Anschlag in Berlin Kurz nach dem Anschlag begannen Politiker von AfD, CSU und NPD damit, Konsequenzen in der Flüchtlings- und Sicherheitspolitik zu fordern.

18:30 Jagd nach Anis Amri - Polizei durchsucht Reisebus Auf der Suche nach dem Terrorverdächtigen haben Polizisten in Heilbronn einen Reisebus durchsucht. Es habe aber keine Festnahme gegeben, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft am Donnerstag. Details nannte sie nicht. Laut «Heilbronner Stimme» hatte ein Zeugenhinweis den Einsatz ausgelöst, der sich als Fehlalarm herausgestellt habe. Ein Busfahrer habe gemeldet, den Gesuchten erkannt zu haben. Der SWR berichtete von vermummten Polizisten und Suchhunden am abgesperrten Hauptbahnhof in Heilbronn. Die Polizei wollte sich dazu nicht äußern.

18:00 Berliner Polizei stürmt Moschee-Verein in Moabit Berliner Sicherheitskräfte haben bei einer Reihe von Einsätzen in der Hauptstadt nach dem Terrorverdächtigen Tunesier Anis Amri gesucht. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei stürmte am Donnerstag nach dpa-Informationen auch einen Salafistentreffpunkt im Stadtteil Moabit. Dort soll auch Amri verkehrt haben. Die «Berliner Zeitung» berichtete, bei dem Einsatz gegen den Moschee-Verein «Fussilet 33» seien Blendgranaten benutzt und eine Tür aufgesprengt worden.



Der Moschee-Verein «Fussilet 33» wird im jüngsten Bericht des Berliner Verfassungsschutzes als Treffpunkt von Islamisten geführt. Beim Islamunterricht sollen dort Muslime - meist Türken und Kaukasier - für den bewaffneten Kampf der Terrormiliz «Islamischer Staat» in Syrien radikalisiert worden sein. Auch sei Geld für Terroranschläge in Syrien gesammelt worden. 2015 hatte die Polizei die Räume schon einmal gestürmt. Ein Iman saß zeitweise in Untersuchungshaft.



Nach dpa-Information gab es noch weitere Einsätze gegen mögliche Kontaktpersonen Amris in der Hauptstadt. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung stoppte die Polizei auch U-Bahnen auf der Suche nach dem Verdächtigen. Nach Angaben eines dpa-Reporters durchsuchten Spezialkräfte mit Maschinenpistolen auch eine Bahn am U-Bahnhof Mehringdamm. Die Suche blieb ergebnislos.

17:20 Zustand einiger Verletzter kritisch Nach dem Anschlag werden zwölf Schwerstverletzte weiter in Berliner Kliniken behandelt. Einige von ihnen seien in kritischer Verfassung, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Donnerstag mit. Die Zahl der Todesopfer sei bisher nicht weiter gestiegen; sie liegt bei 12. 14 mittel- bis leichtverletzte Opfer des Attentats werden zur Zeit noch in Kliniken behandelt, 30 wurden inzwischen entlassen.



Bei einer erneuten Abfrage aller Berliner Krankenhäuser mit Notaufnahmen haben sich nach der Todesfahrt mehr Leichtverletzte als bisher erfasst in Kliniken behandeln lassen. Insgesamt gab es nach der aktuellen Zählung 56 Verletzte am Breitscheidplatz, die medizinische Hilfe im Krankenhaus brauchten.

16:30 Aktueller Ermittlungsstand: Amris Fingerabdrücke am Lkw sichergestellt Die Fingerabdrücke des Terrorverdächtigen Anis Amri sind an dem Fahrerhaus des Lkw sichergestellt worden, der am Montagabend in einen Berliner Weihnachtsmarkt gerast ist. Das sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière nach einem Besuch des Bundeskriminalamtes in Berlin. Auch weitere Hinweise seien gefunden worden. Der Innenminister, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Justizminister Heiko Maas wollten sich über den Ermittlungsstand zu dem Anschlag mit 12 Toten informieren. Auf Amris Spur kamen die Ermittler, als sie im Lastwagen seine Duldungspapiere fanden.

16:15 Müller: «Hass hat in Berlin keinen Platz» Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat in seiner Weihnachtsbotschaft den Opfern des Anschlags sein Mitgefühl ausgedrückt. «Der Terroranschlag vom Breitscheidplatz überschattet Feiertage und Jahreswechsel», sagte Müller am Donnerstag. «Unsere Gedanken sind als allererstes bei den Opfern und bei ihren Familien, Freunden und Bekannten, die den schrecklichen Verlust verarbeiten müssen.»



Müller erinnerte zwei Tage vor Heiligabend auch an die teils schwer verletzten Anschlagsopfern, die in den Krankenhäusern um ihr Leben ringen. «Ihre Angehörigen erleben Tage voller Sorge und Angst. Auch sie sollen wissen, dass sie nicht allein sind.»



Der Regierungschef unterstrich: «Wir wünschen uns unsere Stadt als menschliche Metropole, in der wir alle miteinander sicher und friedlich zusammenleben. Hass hat in unserem Berlin keinen Platz.» Gerade in diesem Jahr und so kurz nach dem Anschlag im Herzen der Bundeshauptstadt gelte: «Wir wollen uns unsere Festtagsfreude nicht nehmen lassen.»

dpa Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD).

16:00 Mehr Videoüberwachung in Berlin? Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) verlangt eine Videoüberwachung an «neuralgischen Punkten und bei Großveranstaltungen» in der Hauptstadt. Hierzu zählten Kriminalitätsbrennpunkte und Plätze, an denen viele Menschen zusammenkommen. Durch die Bilder erhielten die Ermittlungsbehörden das nötige Werkzeug, um Straftäter zu identifizieren, begründete der Landesverband am Donnerstag seine Forderung.



«Wer nicht für solchen Technikeinsatz ist, schützt indirekt Straftäter und Terroristen. Die Regierungskoalition in Berlin muss sich rasch entscheiden, auf welcher Seite sie handelt», sagte der DPolG-Landesvorsitzende Bodo Pfalzgraf. Die Videoüberwachung im öffentlichen Personennahverkehr werde in Berlin bereits seit Jahren erfolgreich zur Strafverfolgung genutzt. Die neue rot-rot-grüne Regierung hat sich gegen eine Ausweitung der Videoüberwachung etwa auf öffentliche Plätze ausgesprochen.



Unterdessen brachte die CDU-Fraktion einen Gesetzentwurf zur Ausweitung von Videoüberwachung in das Abgeordnetenhaus ein. Er soll bei der nächsten Parlamentssitzung am 12. Januar in erster Lesung behandelt werden.

dpa Bodo Pfalzgraf, Landesvorsitzender der DPolG in Berlin.

15:00 Sechsstündiges Gedenkkonzert am Brandenburger Tor Mit einem Konzert am Brandenburger Tor wollen Berliner Künstler und Politiker am Freitag der Opfer des Anschlags auf dem Berliner Weihnachtsmarkt gedenken. Neben dem Gedenken an die Toten solle unter dem Motto «Together Berlin» für das Leben, gemeinsame Werte und Freiheit demonstriert werden, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit.



Unter anderem sollen die Musiker Max Giesinger, Elen, Graham Candy, The Dark Tenor, Sebastian Hämer sowie Triple L und Valerio Lombardo auftreten. Außerdem sollen Politiker - etwa Angehörige des Senats - sprechen. Moderatoren führen durch das rund sechsstündige Programm.



Veranstalter des Konzerts ist die Event-Firma Wohlthat Entertainment, die auch für die Silvesterparty am Brandenburger Tor verantwortlich zeichnet. Man wolle der Welt zeigen, dass Berlin zusammenhält, sagte Geschäftsführer Rainer Wohlthat laut Mitteilung. Mit Blick auf die Sicherheit der Großveranstaltung hieß es, für sie werde das für Silvester entworfene Konzept gelten.

dpa Der Sänger Max Giesinger nimmt am Konzert «Together Berlin» teil.

14:46 Viele Berliner noch im Notfall-Modus Viele Berliner befinden sich nach Einschätzung des Berliner Krisendienstes nach dem Terroranschlag vom Montag noch immer in einem «professionellen Notfall-Modus». Das gelte in erster Linie für Augenzeugen und alle Helfer, sagte Jens Gräbener, Psychologe und einer der Leiter beim Berliner Krisendienst. Es sei aber auch für die gesamte Stadt der erste Anschlag dieser Art. «Jeder von uns hat plötzlich eigene Bezüge, jeder bekommt Anfragen von Familienangehörigen oder Freunden. Das macht es komplett anders als nach anderen Attentaten.» Beim Krisendienst haben sich seit der Nacht zu Dienstag rund 70 Berliner gemeldet. Darunter waren auch Menschen, die Angehörige oder Freunde bei dem Anschlag verloren haben.

13:35 Berliner Weihnachtsmarkt wieder geöffnet Der Schaustellerverband und die Händler luden am Donnerstagvormittag zu einer Andacht in die Gedächtniskirche. Aus Pietätsgründen soll auf dem Weihnachtsmarkt auf grelle Beleuchtung und Partymusik verzichtet werden.



Am Tag der Wiedereröffnung wirkten die Händler sichtlich bewegt. Einige hatten Tränen in den Augen. Auf dem Platz vor der Gedächtniskirche stellten sie Kerzen vor eine Fototafel mit einem Bild des Weihnachtsmarktes vor dem Anschlag. Die Sicherheit auf dem Markt wurde mit großen Betonsperren verstärkt.



«Wir sind immer noch fassungslos und tief schockiert. Unsere Gedanken sind bei den Verletzten und den Getöteten und bei ihren Familien», teilte Michael Roden, der Vorsitzende des Schaustellerverbands Berlin, vor der Wiedereröffnung mit. «Wie durch ein Wunder sind keine Opfer unter den Schaustellern zu beklagen, aber viele meiner Kollegen stehen unter Schock, weil sie das Attentat miterleben mussten und Erste Hilfe geleistet haben.»

12:39 Geldbörse von Amri erst am Dienstag gefunden Die Geldbörse, die auf die Spur des tunesischen Terrorverdächtigen Anis Amri geführt hat, ist laut Berliner Polizei erst am Tag nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche entdeckt worden. Die Fahrerkabine des Lastwagens, wo Ermittler die Hinweise auf Amri entdeckt hatten, sei erst nach der Bergung am Dienstag untersucht worden, sagte Polizeisprecher Winfrid Wenzel am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. «Wir können mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es am Montag keinen Anhaltspunkt für den tunesischen Verdächtigen gab», sagte Wenzel.

12:00 Anis Amri wurde beobachtet, verschwand und tauchte unter In Berlin wurde der Verdächtige Anis Amri von März bis September diesen Jahres überwacht. Die Observierung und Überwachung der Kommunikation habe aber lediglich Hinweise geliefert, dass Amri als Kleindealer im Görlitzer Park in Kreuzberg tätig sein könnte, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft. Für den Verdacht, dass Amri sich mit einem Einbruch Geld für einen möglichen Anschlag beschaffen wollte, habe es dagegen keine Anhaltspunkte gegeben. Deshalb wurde die Observation im September beendet.



Der Verdächtige soll hochmobil gewesen sein, er pendelte mehrmals zwischen Berlin und NRW. Seine Einreise im Juli 2015 über Freiburg wurde registriert, sein Weg durch Deutschland seither ist fast lückenlos bekannt. In der Hauptstadt hatte er seit Februar 2016 seinen Lebensmittelpunkt.

Anschlag in Berlin: Unglaubliche Geschichte des Versagens: Anis Amri wurde beobachtet, verschwand und tauchte unter Nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt wird europaweit nach dem tunesischen Verdächtigen Anis Amri gefahndet. Für deutsche Behörden ist er kein Unbekannter. Eine Abschiebung scheitert, Ermittlungen werden gestartet und wieder eingestellt, der als Gefährder eingestufte Tunesier taucht ab. Und je mehr Details bekannt werden, desto mehr Fragen kommen auf. mehr

11:58 Bundesanwaltschaft bestätigt - Keine Festnahmen Die Bundesanwaltschaft hat Berichte dementiert, dass es im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Lastwagen-Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt Festnahmen gegeben haben soll. Es fänden derzeit verschiedene Maßnahmen im Bundesgebiet statt, sagte ein Sprecher der Karlsruher Behörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Konkreter äußerte er sich nicht. Die Bundesanwaltschaft fahndet öffentlich nach dem Verdächtigen Anis Amri. Der geborene Tunesier ist als islamistischer Gefährder bekannt.

8:32 Israelin unter den Toten des Anschlags in Berlin Unter den Todesopfern des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt ist auch eine israelische Frau. Dies bestätigte am Donnerstag ein Sprecher des israelischen Außenministeriums. Die israelische Botschaft kümmere sich um die Überführung der Leiche in die Heimat. Die Frau war mit ihrem Mann auf dem Weihnachtsmarkt gewesen und nach dem Anschlag am Montagabend als vermisst gemeldet worden. Ihr Mann, ebenfalls israelischer Staatsbürger, wurde bei der Attacke schwer verletzt. Er sei mehrmals operiert worden, schwebe aber nicht mehr in Lebensgefahr, berichtete die Nachrichtenseite «ynet». Das Ehepaar habe zwei erwachsene Kinder. Sie waren in Berlin, um bei der Identifizierung zu helfen.

6:24 Familie hat Kontakt zu freigelassenem Verdächtigen verloren Der nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt zunächst festgenommene und später wieder freigelassene Pakistaner ist für seine Familie anscheinend nicht mehr erreichbar. Der Vater des 23-jährigen Flüchtlings sagte der pakistanischen Zeitung «Dawn», sein Sohn habe ihn nach der Freilassung am Dienstag nicht kontaktiert. Ein in Berlin lebender pakistanischer Aktivist namens Wajid Baloch aus Baluchistan, der Heimat des jungen Mannes, sagte der Zeitung, der junge Mann sei auch nicht in seine Flüchtlingsunterkunft zurückgelehrt. Er selbst stehe mit dem Leiter der Unterkunft in Kontakt, das Telefon des 23-Jährigen sei aber ausgestellt. Auch das britische Boulevardblatt «Daily Mail» berichtete, der Mann sei für sein Umfeld nicht erreichbar und habe sein Telefon offenbar ausgeschaltet. Die Berliner Polizei verwies auf Anfrage auf die Bundesanwaltschaft, die für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar war.

8:45 Amri recherchierte zum Bau von Sprengsätzen Der mögliche Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt, Anis Amri, soll sich im Internet über den Bau von Sprengsätzen informiert und direkten Kontakt zum IS gehabt haben. Das berichtet die «New York Times» unter Berufung auf Aussagen nicht näher genannter amerikanischer Offizieller vom Mittwochabend. Unklar blieb zunächst, auf welchen Zeitraum sich diese Angaben beziehen. Dem Bericht zufolge stand Amri mindestens einmal über den Messengerdienst Telegram in Kontakt zum IS. Sein Name habe zudem auf der Flugverbots-Liste der USA gestanden. Bundesanwaltschaft und Bundeskriminalamt halten den 24-jährigen Tunesier für dringend tatverdächtig und haben ihn zur öffentlichen Fahndung ausgeschrieben.

1:00 Suche nach Terrorverdächtigem: SEK überprüft Mann in Berlin-Kreuzberg Auf der Suche nach dem terrorverdächtigen Tunesier Anis Amri hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei im Berliner Stadtteil Kreuzberg einen Mann überprüft. Es habe sich aber nicht um den Gesuchten gehandelt, erklärte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte der Berliner «Tagesspiegel» über die Kontrolle berichtet. Einen Medienbericht, wonach das SEK zwei Wohnungen gestürmt habe, wies der Sprecher zurück. Der Einsatz habe nicht in einer Wohnung stattgefunden. Amri wird wegen des Terroranschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt gesucht.

Mittwoch, den 21. Dezember

23:00 SEK stürmt Wohnungen in Berlin - Amri nicht angetroffen Nach dem Terroranschlag von Berlin hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei laut einem Medienbericht zwei Wohnungen in der Hauptstadt gestürmt, den gesuchten Verdächtigen aber nicht angetroffen. Der mutmaßliche Attentäter Anis Amri sei in einer der Wohnungen vermutet worden, meldete die «Welt». Die Berliner Polizei verwies auf Nachfrage an die Bundesanwaltschaft. Die Karlsruher Behörde war für eine Stellungnahme am Abend aber nicht zu erreichen

22:00 Terrorverdächtiger Anis Amri in Berlin über Monate observiert Der dringend Tatverdächtige für den Anschlag, Anis Amri, ist in der Hauptstadt von März bis September dieses Jahres überwacht worden. Die Ermittlungen seien aufgrund von Hinweisen von Sicherheitsbehörden des Bundes eingeleitet worden, teilte die Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Mittwochabend mit.



Es habe Informationen gegeben, wonach der in Nordrhein-Westfalen als «Gefährder» geführte Verdächtige einen Einbruch plane, um Geld für den Kauf automatischer Waffen zu beschaffen - «möglicherweise, um damit später mit noch zu gewinnenden Mittätern einen Anschlag zu begehen». Die Observierung und Überwachung der Kommunikation habe aber keine Hinweise auf ein staatsschutzrelevantes Delikt erbracht.



Die verdeckte Überwachung habe lediglich Hinweise geliefert, dass Amri als Kleindealer im Görlitzer Park tätig sein könnte, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft. Der Kreuzberger Park gilt als bekannter Drogen-Umschlagplatz in Berlin. Es habe auch Hinweise auf eine körperliche Auseinandersetzung in einer Bar gegeben, vermutlich wegen eines Streits in der Dealerszene.

Diese Erkenntnisse wurden den Angaben zufolge zur Strafverfolgung den zuständigen Dienststellen weitergeleitet. Für den ursprünglichen Verdacht, dass Amri sich mit einem Einbruch Geld für einen möglichen Anschlag beschaffen wollte, habe es aber keine Hinweise gegeben - trotz Verlängerung der Überwachung. Deshalb musste die Observation den Angaben zufolge im September beendet werden.



Amri, für den die Ausländerbehörde in Oberhausen zuständig sei, habe in Berlin zu diesem Zeitpunkt «nicht mehr festgestellt» werden können, erklärte die Ermittlungsbehörde. Man habe keine Verbindungen zu seinen früheren Kontaktpersonen mehr beobachtet, der Mann sei auch an den bekannten Anlaufstellen, «namentlich einer relevanten Moschee», nicht mehr angetroffen worden.

dpa Der am 21.12.2016 vom Bundeskriminalamt (BKA) zur Verfügung gestellte Fahndungsaufruf zeigt Fotos des tatverdächtigen Tunesiers Anis Amri, der am 19.12.2016 den Anschlag mit einem Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin verübt haben soll. Für Hinweise hat die Bundesanwaltschaft bis zu 100 000 Euro Belohnung ausgeschrieben.

20:30 Rote Herzen gegen rechte Parolen Mit roten Herzen und Plakaten mit der Aufschrift «Keine Nazis, nirgends. Keine Islamisten, nirgends» haben am Mittwochabend rund 800 Menschen nahe dem Bahnhof Zoo gegen einen Aufzug der Berliner NPD protestiert. Die Partei hatte zuvor in der Nähe des Breitscheidplatzes zu einer Demonstration unter dem Motto «Grenzen dicht machen» aufgerufen, zu der nach Polizeiangaben rund 130 Menschen kamen.



«Wir lassen nicht zu, dass geistige Brandstifter den entsetzlichen Anschlag für ihre Hetze und ihren Hass instrumentalisieren», sagte der grüne Bundestagsabgeordnete Özcan Mutlu, der zur Gegenkundgebung aufgerufen hatte. Teilnehmer hatten dafür auch Transparente mit der Aufschrift «Solidarität, Toleranz, Liebe» gemalt.



Im Regierungsviertel folgten nach Angaben der Polizei rund 200 Menschen am Abend einem Aufruf für «Mehr Sicherheit für Deutschland», zu dem unter anderem AfD-Mitglieder eingeladen hatten. Bei allen Kundgebungen sei es zunächst friedlich geblieben.

dpa Teilnehmer einer Protestkundgebung gegen den Aufmarsch der NPD-Berlin.

19:00 Noch zwölf Schwerverletzte in Kliniken Es werden noch zwölf Schwerverletzte in Kliniken betreut. Dies teilte die Gesundheitsverwaltung am Mittwoch mit. Am Dienstag war die Zahl der Verletzten auf Intensivstationen noch mit 14 angegeben worden. Ein Sprecher sagte, zugleich könnten immer mehr leichter Verletzte die Krankenhäuser verlassen. Andere würden aber noch weiter stationär behandelt. Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) dankte allen Mitarbeitern in den Kliniken für ihren Einsatz.



Der ärztliche Direktor der Berliner Charité, Ulrich Frei, teilte am Mittwoch bei dem Besuch des Bundespräsidenten Joachim Gauck mit, die häufigsten Verletzungen der Opfer seien schwere Verletzungen der unteren Gliedmaßen und im Beckenbereich. Die Einrichtung hatte nach Angaben von Frei zunächst 13 Opfer aufgenommen, davon acht Schwerverletzte.

18:00 Reaktion auf Anschlag: Betonsperren in Berlin Nach dem Anschlag werden jetzt in der Stadt Betonsperren als zusätzliche Sicherung aufgebaut. Der Weihnachtsmarkt am Potsdamer Platz wurde am Mittwoch mit rund einem Dutzend Betonblöcken eingegrenzt. Polizisten liefen verstärkt Streife.



Auch am Brandenburger Tor, wo Deutschlands größte Silvesterfeier unter freiem Himmel trotz der Attacke mit zwölf Toten geplant ist, sollen Poller aufgestellt werden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Das sei ein zusätzlicher Schutz für die Menschen.



Verhindert werden soll, dass Attentäter mit schweren Fahrzeugen eine Menschenmenge erfassen und töten. Am Montagabend war ein Sattelschlepper auf den offenen Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz gerast.



Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte als eine Konsequenz angekündigt, dass die Polizeipräsenz an Weihnachtsmärkten und bei großen Sportveranstaltungen deutlich und sichtbar erhöht wird.

16:30 Gegen den Terror: Flüchtlinge und Berliner singen gemeinsam am Breitscheidplatz Flüchtlinge und Berliner haben am Mittwochmittag gemeinsam in der Nähe des Breitscheidplatzes in Charlottenburg ein kleines Konzert gegeben. Sie gedachten den 12 Opfern und den vielen Verletzten des Anschlages am Montag, der sich an fast gleicher Stelle zutrug.



Der Chor der Gedächtniskirche «Everybody Can Sing» und der Berliner Begegnungschor, in dem Flüchtlinge gemeinsam mit Berlinern singen, wollten so der Opfer des Anschlags gedenken und ein Zeichen der Mitmenschlichkeit setzen. Die beiden Chöre und weitere Freiwillige sangen gemeinsam die Lieder «Shine a Light», «We are the world» und «Stille Nacht, Heilige Nacht».

dpa Flüchtlinge und Berliner singen zusammen am Breitscheidplatz.

15:45 Tatverdächtiger sollte längst abgeschoben sein Die Rückführung des 23-jährigen Tatverdächtigen Anis A. nach Tunesien verzögerte sich, weil A. keine gültigen Ausweispapiere vorweisen konnte und Tunesien zunächst bestritt, dass er ein tunesischer Staatsbürger sei. NRWs Innenminister Ralf Jäger (SPD) bestätigt dies auf Nachfrage der B.Z. Im September verliert sich schließlich die Spur des vermeintlich Verantwortlichen für den Anschlag in Berlin - er tauchte unter.

15:20 Razzia in NRW Die Ermittlungen der Polizei nach dem Tatverdächtigen Anis A. führen nach Nordrhein Westfalen. Im Raum Emmerich soll jeden Moment eine Razzia durchgeführt werden. Noch kommt es zu Verzögerungen. Der Durchsuchungsbefehl sei wegen eines Schreibfehlers ungültig gewesen, so die "Welt".

15:11 Uhr Anis A. war Asylbehörde und Staatsschutz bekannt Der tatverdächtige Tunesier soll in Deutschland einen Asylantrag gestellt haben. Nach Informationen der B.Z soll der Antrag als „offenkundig unbegründet“ abgelehnt worden sein. Daraufhin sollte Anis A. im Juni abgeschoben werden. Von der Polizei wurde er als ein sogenannter "Gefährder" eingestuft, berichtet der Spiegel. Der 23-Jährige saß zuletzt in Abschiebehaft.

15:00 Uhr Europaweite Fahndung im Gange Innenminister de Maizière bestätigt die Fahndung nach einem (Mit-)Verantwortlichen für den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt. „Es ist ein Verdächtiger, nicht zwingend der Täter", betonte der Minister. Ob es sich dabei um den 23-jährigen Tunesier handelt, bestätigte er nicht. De Maizière versicherte, dass in alle Richtungen ermittelt würde und alle Spuren verfolgt werden.

12:00 Uhr Polizei sucht bundesweit nach Tunesier: Fahndung nach dem Tunesier Anis A. Ein heiße Spur? Die Polizei fahndet nach Informationen von SZ, NDR und WDR bundesweit nach einem Tunesier namens Anis A., den sie für den Berlin-Attentäter hält. Im Fußraum des Lastwagens, der am Montagabend in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche raste, soll ein persönliches Dokument eines 23-Jährige Tunesiers gefunden worden sein. Es soll sich um eine Duldungsbescheinigung handeln. Anis A. erhielt laut Recherchepool im April 2016 Asyl, er hielt sich in Nordrhein-Westfalen und Berlin auf. Er soll Kontakte zum Netzwerk des unlängst verhafteten Abu Walaa unterhalten haben und gilt als Gefährder.



Ein Sprecher der Bundesanwaltschaft sagte auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur, die Behörde äußere sich nicht zum aktuellen Ermittlungsstand. Es sei zunächst auch keine Pressekonferenz für Mittwoch geplant. Nach Informationen der «Allgemeinen Zeitung» und von «Spiegel Online» nutzte der Verdächtige mehrere Personalien.



Die Berliner Polizei hat nach eigenen Angaben mehr als 500 Hinweise zu dem Anschlag erhalten und fahndete nach einem möglicherweise bewaffneten Täter. Einen zunächst festgenommenen Verdächtigen hatten die Ermittler am Dienstag wieder freigelassen, nachdem sich gegen ihn kein dringender Tatverdacht ergeben hatte.

11:30 Uhr Tathergang: Viele offene Fragen Zum Tathergang gibt es nach wie vor viele offene Fragen. Der polnische Lkw-Fahrer, der auf dem Beifahrersitz saß, hat nach Informationen der «Bild»-Zeitung bis zum Attentat noch gelebt. Das habe die Obduktion ergeben, berichtete die Zeitung in der Nacht online. Ein Ermittler habe von einem Kampf gesprochen. Nach dem Anschlag wurde der Pole tot im Lkw gefunden. Nach dpa-Informationen wurde er mit einer kleinkalibrigen Waffe erschossen, von der bislang jede Spur fehlt.



Unklar war zudem, ob die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hinter dem Anschlag steht. Sie hatte den Angriff für sich reklamiert. Der IS hatte sich in der Vergangenheit immer wieder über sein Sprachrohr Amak zu Anschlägen in unterschiedlichen Ländern bekannt.

11 Uhr Terrorexperte Trauboth bei Phoenix

10:00 Breitscheidplatz: Weihnachtsmarkt öffnet Donnerstag wieder Nach dem Anschlag vom Montagabend soll der Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz am Donnerstag wieder geöffnet werden. Das sagte eine Sprecherin des Schaustellerverbands Berlin auf am Mittwoch auf Anfrage. Alle anderen Weihnachtsmärkte in der Bundeshauptstadt machten bereits am (heutigen) Mittwoch wieder auf.

dpa Breitscheidplatz Berlin.

9:30 Berlins Bürgermeister Müller: «Man muss keine Angst haben» Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) ist bemüht, die Bevölkerung zu beruhigen. «Man muss keine Angst haben. Das wäre ja jetzt fatal, wenn man sich zu Hause einschließt und nicht mehr rausgeht», sagte er am Mittwochvormittag im ZDF-«Morgenmagazin». Dafür gebe es auch keinen Anlass. «Es ist richtig, dass wir auch darauf aufmerksam machen, dass wir eine angespannte Situation haben, dass man wachsam sein sollte.» Die Polizeipräsenz sei an «entsprechenden Punkten» deutlich erhöht worden. Außerdem seien Maßnahmen getroffen worden, um den Täter schnell zu finden. Man könne sich weiterhin gut bewegen in Berlin.



Müller warnte davor, den Anschlag mit mindestens zwölf Toten und vielen Verletzten parteipolitisch auszunutzen. «Gerade das, was wir aus Bayern hören, das ist in dieser Situation wirklich unanständig», sagte er mit Blick auf die Äußerungen von Bayerns Regierungschef Horst Seehofer. Der CSU-Chef hatte am Dienstag mit Blick auf den Anschlag in Berlin zu Beginn einer Kabinettssitzung in München erklärt: «Wir sind es den Opfern, den Betroffenen und der gesamten Bevölkerung schuldig, dass wir unsere gesamte Zuwanderungs- und Sicherheitspolitik überdenken und neu justieren.»

dpa Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). Foto: Hauke-Christian Dittrich/Archiv

5:30 Medien: Polnischer Lkw-Fahrer lebte bei Anschlag noch Der polnische Lkw-Fahrer, der beim Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt auf dem Beifahrersitz saß, hat nach Informationen der «Bild»-Zeitung bis zum Attentat noch gelebt. Das habe die Obduktion ergeben, berichtete die Zeitung in der Nacht zum Mittwoch auf ihrer Internetseite. Ein Ermittler habe von einem Kampf gesprochen. Die Rede ist auch von Messerstichen. Nach dem Attentat wurde der Pole tot im Lkw gefunden. Nach dpa-Informationen wurde er mit einer kleinkalibrigen Waffe erschossen. Von ihr fehlt bislang jede Spur.

dpa Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) spricht.

Letzte Änderung: Samstag, 24. Dezember 2016 16:32 Uhr

