Berlin nach Anschlag: Hertha gedenkt während Bundesliga-Spiel Anschlags-Opfern

Schon vor dem Anpfiff stand fest: Dieses Heimspiel gegen Darmstadt wird schwer. Nach dem Anschlag von Berlin versucht Hertha den Spagat zwischen Anteilnahme und dem Fokus auf das Sportliche.

Berlin (dpa) - Der Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt hat auch das Bundesliga-Spiel der Hertha gegen Darmstadt 98 überschattet. Während der Gedenkminute am Mittwochabend ließen die Zuschauer im Olympiastadion ihre Smartphones erstrahlen, erst danach starteten die Fußball-Fans ihre Gesänge. Bis dahin hatten sich die nur knapp 30 000 Zuschauer ruhig verhalten, auch beim Einmarsch der Teams spendeten sie nur sehr zurückhaltend Beifall. Es gab keine Musik oder lauten Ansagen des Stadionsprechers, die Anzeigetafel leuchtete in Schwarz-Weiß statt in Farbe. Auf einem Plakat in der Ostkurve mit den Hertha-Anhängern stand: «Berlin bleibt stark».

«Natürlich ist es ein Spagat für alle, auch die Spieler, dass wir die schrecklichen Bilder für 90 Minuten aus den Köpfen kriegen», sagte Manager Michael Preetz am «Sky»-Mikrofon. Wenige Stunden zuvor hatte der Verein der Opfer des Anschlags am Breitscheidplatz gedacht. An der Gedächtniskirche legten Trainer Pal Dardai und Manager Preetz ein Gesteck mit der Aufschrift «In stiller Trauer» nieder, das Team versammelte sich zum stillen Gedenken.

«Es war uns wichtig, heute da hinzugehen», sagte Preetz. Das Hotel, in dem die Hertha vor Heimspielen üblicherweise Tageszimmer bezieht, liegt in unmittelbarer Nähe des Anschlagsorts.

Hertha und Darmstadt bestritten das Spiel im Olympiastadion mit Trauerflor. Der Verein reagierte mit einer umfangreichen Erhöhung der Sicherheitsmaßnahmen auf den Anschlag am Montagabend, bei dem zwölf Menschen ums Leben kamen. Sperrgitter wurden außerhalb des Stadions aufgestellt, die Zuschauer kamen über Gassen ins Stadion-Innere. Schwere Polizeifahrzeuge sicherten das Gelände. Zur Öffnung der Arena hatten lediglich einige Hundert Fans angestanden, nur vor der Kontrolle des VIP-Bereichs gab es eine längere Schlange.

Eine Absage der Partie war kein Thema. Die Polizei machte am Mittwoch keine Angaben über die Zahl ihrer Einsatzkräfte für diese Bundesliga-Begegnung. Die Fans sollten ohne große Taschen oder Rucksäcke anreisen.

Beim Handballspiel der Füchse Berlin gegen Frisch Auf Göppingen gab es in der Max-Schmeling-Halle die üblichen Sicherheitsvorkehrungen. Vor der Bundesliga-Partie verzichtete die Hallenregie beim Einlaufen der Teams auf die üblichen Flammen und Knaller. Beide Teams spielten in Trauerflor. Vor der Partie gab es einen kurzen Gedenkmoment und eine Ansprache von Füchse-Präsident Frank Steffel. «Das schreckliche Geschehen wird unser aller Leben verändern. Gewalt und Terror dürfen in unseren Lebensalltag nicht Einzug halten», sagte der CDU-Politiker. Ohne sichtbare besondere Sicherheitsmaßnahmen fand das Champions-League-Spiel der Spandauer Wasserballer gegen Budapest statt.

