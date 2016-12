dpa

Senat: Noch zwölf Schwerverletzte nach Anschlag in Kliniken

Nach dem verheerenden Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche werden noch zwölf Schwerverletzte in Kliniken betreut. Dies teilte die Gesundheitsverwaltung am Mittwoch mit. Am Dienstag war die Zahl der Verletzten auf Intensivstationen noch mit 14 angegeben worden. Ein Sprecher sagte, zugleich könnten immer mehr leichter Verletzte die Krankenhäuser verlassen. Andere würden aber noch weiter stationär behandelt. Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) dankte allen Mitarbeitern in den Kliniken für ihren Einsatz.

Zwölf Menschen waren gestorben, darunter auch ein polnischer Kraftfahrer, der erschossen auf dem Beifahrersitz des Anschlags-Lasters entdeckt wurde.

Der ärztliche Direktor der Berliner Charité, Ulrich Frei, teilte am Mittwoch bei dem Besuch des Bundespräsidenten Joachim Gauck mit, die häufigsten Verletzungen der Opfer seien schwere Verletzungen der unteren Gliedmaßen und im Beckenbereich. Die Einrichtung hatte nach Angaben von Frei zunächst 13 Opfer aufgenommen, davon acht Schwerverletzte.

