News-Ticker: Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Berlin: 12 Tote, 50 Verletzte - Polizei fahndet nach dem Tunesier Anis Amri - Geldbörse von Amri erst am Dienstag gefunden

Terroranschlag in Berlin. Auf einem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Charlottenburg ist am Montagabend ein Anschlag mit einem Lastwagen verübt worden. Die Polizei fahndet nach dem 24-jährigen Tunesier Anis Amri und setzt eine Belohnung aus. Alle aktuellen Informationen im News-Ticker.

Zusammenfassung: Was ist passiert? Ein Lastwagen fährt in den gut besuchten Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche. Der Fahrer klettert aus dem LKW und flüchtet. Ein zweiter Mann bleibt bewegungslos auf dem Beifahrersitz sitzen. 12 Menschen werden getötet, 50 teilweise schwer verletzt.





Eine Polizeistreife nimmt einen Verdächtigen aus Pakistan fest. Der Mann war nach einem Medienbericht von einem Zeugen durch den Tiergarten verfolgt worden. Der Verdächtige wird in den folgenden Stunden befragt, aber am nächsten Tag entlassen.





Der sogenannte Islamische Staat (IS) bekennt sich zu dem Anschlag





Die Ermittler finden den Duldungsbescheid des 24-jährigen Tunesiers Anis Amri im Führerhaus des Lastwagens. Die Polizei fahndet seit Mittwoch intensiv nach dem Mann, der schon auf einer sogenannten Gefährderliste der Behörden stand.





SEK, Polizei und Bundesbehörden haben auf der Suche nach Amri Wohnungen in Berlin und NRW durchsucht. Als Belohnung für Informationen, die zur Ergreifung des Tunesiers führen, haben die Behörden 100.000 Euro Belohnung ausgesetzt.





Donnerstag, den 22. Dezember

14:46 Viele Berliner noch im Notfall-Modus Viele Berliner befinden sich nach Einschätzung des Berliner Krisendienstes nach dem Terroranschlag vom Montag noch immer in einem «professionellen Notfall-Modus». Das gelte in erster Linie für Augenzeugen und alle Helfer, sagte Jens Gräbener, Psychologe und einer der Leiter beim Berliner Krisendienst. Es sei aber auch für die gesamte Stadt der erste Anschlag dieser Art. «Jeder von uns hat plötzlich eigene Bezüge, jeder bekommt Anfragen von Familienangehörigen oder Freunden. Das macht es komplett anders als nach anderen Attentaten.» Beim Krisendienst haben sich seit der Nacht zu Dienstag rund 70 Berliner gemeldet. Darunter waren auch Menschen, die Angehörige oder Freunde bei dem Anschlag verloren haben.

13:35 Berliner Weihnachtsmarkt wieder geöffnet Der Schaustellerverband und die Händler luden am Donnerstagvormittag zu einer Andacht in die Gedächtniskirche. Aus Pietätsgründen soll auf dem Weihnachtsmarkt auf grelle Beleuchtung und Partymusik verzichtet werden.



Am Tag der Wiedereröffnung wirkten die Händler sichtlich bewegt. Einige hatten Tränen in den Augen. Auf dem Platz vor der Gedächtniskirche stellten sie Kerzen vor eine Fototafel mit einem Bild des Weihnachtsmarktes vor dem Anschlag. Die Sicherheit auf dem Markt wurde mit großen Betonsperren verstärkt.



«Wir sind immer noch fassungslos und tief schockiert. Unsere Gedanken sind bei den Verletzten und den Getöteten und bei ihren Familien», teilte Michael Roden, der Vorsitzende des Schaustellerverbands Berlin, vor der Wiedereröffnung mit. «Wie durch ein Wunder sind keine Opfer unter den Schaustellern zu beklagen, aber viele meiner Kollegen stehen unter Schock, weil sie das Attentat miterleben mussten und Erste Hilfe geleistet haben.»

12:39 Geldbörse von Amri erst am Dienstag gefunden Die Geldbörse, die auf die Spur des tunesischen Terrorverdächtigen Anis Amri geführt hat, ist laut Berliner Polizei erst am Tag nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche entdeckt worden. Die Fahrerkabine des Lastwagens, wo Ermittler die Hinweise auf Amri entdeckt hatten, sei erst nach der Bergung am Dienstag untersucht worden, sagte Polizeisprecher Winfrid Wenzel am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. «Wir können mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es am Montag keinen Anhaltspunkt für den tunesischen Verdächtigen gab», sagte Wenzel.

12:00 Anis Amri wurde beobachtet, verschwand und tauchte unter In Berlin wurde der Verdächtige Anis Amri von März bis September diesen Jahres überwacht. Die Observierung und Überwachung der Kommunikation habe aber lediglich Hinweise geliefert, dass Amri als Kleindealer im Görlitzer Park in Kreuzberg tätig sein könnte, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft. Für den Verdacht, dass Amri sich mit einem Einbruch Geld für einen möglichen Anschlag beschaffen wollte, habe es dagegen keine Anhaltspunkte gegeben. Deshalb wurde die Observation im September beendet.



Der Verdächtige soll hochmobil gewesen sein, er pendelte mehrmals zwischen Berlin und NRW. Seine Einreise im Juli 2015 über Freiburg wurde registriert, sein Weg durch Deutschland seither ist fast lückenlos bekannt. In der Hauptstadt hatte er seit Februar 2016 seinen Lebensmittelpunkt.

11:58 Bundesanwaltschaft bestätigt - Keine Festnahmen Die Bundesanwaltschaft hat Berichte dementiert, dass es im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Lastwagen-Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt Festnahmen gegeben haben soll. Es fänden derzeit verschiedene Maßnahmen im Bundesgebiet statt, sagte ein Sprecher der Karlsruher Behörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Konkreter äußerte er sich nicht. Die Bundesanwaltschaft fahndet öffentlich nach dem Verdächtigen Anis Amri. Der geborene Tunesier ist als islamistischer Gefährder bekannt.

8:32 Israelin unter den Toten des Anschlags in Berlin Unter den Todesopfern des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt ist auch eine israelische Frau. Dies bestätigte am Donnerstag ein Sprecher des israelischen Außenministeriums. Die israelische Botschaft kümmere sich um die Überführung der Leiche in die Heimat. Die Frau war mit ihrem Mann auf dem Weihnachtsmarkt gewesen und nach dem Anschlag am Montagabend als vermisst gemeldet worden. Ihr Mann, ebenfalls israelischer Staatsbürger, wurde bei der Attacke schwer verletzt. Er sei mehrmals operiert worden, schwebe aber nicht mehr in Lebensgefahr, berichtete die Nachrichtenseite «ynet». Das Ehepaar habe zwei erwachsene Kinder. Sie waren in Berlin, um bei der Identifizierung zu helfen.

6:24 Familie hat Kontakt zu freigelassenem Verdächtigen verloren Der nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt zunächst festgenommene und später wieder freigelassene Pakistaner ist für seine Familie anscheinend nicht mehr erreichbar. Der Vater des 23-jährigen Flüchtlings sagte der pakistanischen Zeitung «Dawn», sein Sohn habe ihn nach der Freilassung am Dienstag nicht kontaktiert. Ein in Berlin lebender pakistanischer Aktivist namens Wajid Baloch aus Baluchistan, der Heimat des jungen Mannes, sagte der Zeitung, der junge Mann sei auch nicht in seine Flüchtlingsunterkunft zurückgelehrt. Er selbst stehe mit dem Leiter der Unterkunft in Kontakt, das Telefon des 23-Jährigen sei aber ausgestellt. Auch das britische Boulevardblatt «Daily Mail» berichtete, der Mann sei für sein Umfeld nicht erreichbar und habe sein Telefon offenbar ausgeschaltet. Die Berliner Polizei verwies auf Anfrage auf die Bundesanwaltschaft, die für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar war.

8:45 Amri recherchierte zum Bau von Sprengsätzen Der mögliche Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt, Anis Amri, soll sich im Internet über den Bau von Sprengsätzen informiert und direkten Kontakt zum IS gehabt haben. Das berichtet die «New York Times» unter Berufung auf Aussagen nicht näher genannter amerikanischer Offizieller vom Mittwochabend. Unklar blieb zunächst, auf welchen Zeitraum sich diese Angaben beziehen. Dem Bericht zufolge stand Amri mindestens einmal über den Messengerdienst Telegram in Kontakt zum IS. Sein Name habe zudem auf der Flugverbots-Liste der USA gestanden. Bundesanwaltschaft und Bundeskriminalamt halten den 24-jährigen Tunesier für dringend tatverdächtig und haben ihn zur öffentlichen Fahndung ausgeschrieben.

1:00 Suche nach Terrorverdächtigem: SEK überprüft Mann in Berlin-Kreuzberg Auf der Suche nach dem terrorverdächtigen Tunesier Anis Amri hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei im Berliner Stadtteil Kreuzberg einen Mann überprüft. Es habe sich aber nicht um den Gesuchten gehandelt, erklärte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte der Berliner «Tagesspiegel» über die Kontrolle berichtet. Einen Medienbericht, wonach das SEK zwei Wohnungen gestürmt habe, wies der Sprecher zurück. Der Einsatz habe nicht in einer Wohnung stattgefunden. Amri wird wegen des Terroranschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt gesucht.

Mittwoch, den 21. Dezember

23:00 SEK stürmt Wohnungen in Berlin - Amri nicht angetroffen Nach dem Terroranschlag von Berlin hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei laut einem Medienbericht zwei Wohnungen in der Hauptstadt gestürmt, den gesuchten Verdächtigen aber nicht angetroffen. Der mutmaßliche Attentäter Anis Amri sei in einer der Wohnungen vermutet worden, meldete die «Welt». Die Berliner Polizei verwies auf Nachfrage an die Bundesanwaltschaft. Die Karlsruher Behörde war für eine Stellungnahme am Abend aber nicht zu erreichen

22:00 Terrorverdächtiger Anis Amri in Berlin über Monate observiert Der dringend Tatverdächtige für den Anschlag, Anis Amri, ist in der Hauptstadt von März bis September dieses Jahres überwacht worden. Die Ermittlungen seien aufgrund von Hinweisen von Sicherheitsbehörden des Bundes eingeleitet worden, teilte die Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Mittwochabend mit.



Es habe Informationen gegeben, wonach der in Nordrhein-Westfalen als «Gefährder» geführte Verdächtige einen Einbruch plane, um Geld für den Kauf automatischer Waffen zu beschaffen - «möglicherweise, um damit später mit noch zu gewinnenden Mittätern einen Anschlag zu begehen». Die Observierung und Überwachung der Kommunikation habe aber keine Hinweise auf ein staatsschutzrelevantes Delikt erbracht.



Die verdeckte Überwachung habe lediglich Hinweise geliefert, dass Amri als Kleindealer im Görlitzer Park tätig sein könnte, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft. Der Kreuzberger Park gilt als bekannter Drogen-Umschlagplatz in Berlin. Es habe auch Hinweise auf eine körperliche Auseinandersetzung in einer Bar gegeben, vermutlich wegen eines Streits in der Dealerszene.

Diese Erkenntnisse wurden den Angaben zufolge zur Strafverfolgung den zuständigen Dienststellen weitergeleitet. Für den ursprünglichen Verdacht, dass Amri sich mit einem Einbruch Geld für einen möglichen Anschlag beschaffen wollte, habe es aber keine Hinweise gegeben - trotz Verlängerung der Überwachung. Deshalb musste die Observation den Angaben zufolge im September beendet werden.



Amri, für den die Ausländerbehörde in Oberhausen zuständig sei, habe in Berlin zu diesem Zeitpunkt «nicht mehr festgestellt» werden können, erklärte die Ermittlungsbehörde. Man habe keine Verbindungen zu seinen früheren Kontaktpersonen mehr beobachtet, der Mann sei auch an den bekannten Anlaufstellen, «namentlich einer relevanten Moschee», nicht mehr angetroffen worden.

dpa Der am 21.12.2016 vom Bundeskriminalamt (BKA) zur Verfügung gestellte Fahndungsaufruf zeigt Fotos des tatverdächtigen Tunesiers Anis Amri, der am 19.12.2016 den Anschlag mit einem Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin verübt haben soll. Für Hinweise hat die Bundesanwaltschaft bis zu 100 000 Euro Belohnung ausgeschrieben.

20:30 Rote Herzen gegen rechte Parolen Mit roten Herzen und Plakaten mit der Aufschrift «Keine Nazis, nirgends. Keine Islamisten, nirgends» haben am Mittwochabend rund 800 Menschen nahe dem Bahnhof Zoo gegen einen Aufzug der Berliner NPD protestiert. Die Partei hatte zuvor in der Nähe des Breitscheidplatzes zu einer Demonstration unter dem Motto «Grenzen dicht machen» aufgerufen, zu der nach Polizeiangaben rund 130 Menschen kamen.



«Wir lassen nicht zu, dass geistige Brandstifter den entsetzlichen Anschlag für ihre Hetze und ihren Hass instrumentalisieren», sagte der grüne Bundestagsabgeordnete Özcan Mutlu, der zur Gegenkundgebung aufgerufen hatte. Teilnehmer hatten dafür auch Transparente mit der Aufschrift «Solidarität, Toleranz, Liebe» gemalt.



Im Regierungsviertel folgten nach Angaben der Polizei rund 200 Menschen am Abend einem Aufruf für «Mehr Sicherheit für Deutschland», zu dem unter anderem AfD-Mitglieder eingeladen hatten. Bei allen Kundgebungen sei es zunächst friedlich geblieben.

dpa Teilnehmer einer Protestkundgebung gegen den Aufmarsch der NPD-Berlin.

19:00 Noch zwölf Schwerverletzte in Kliniken Es werden noch zwölf Schwerverletzte in Kliniken betreut. Dies teilte die Gesundheitsverwaltung am Mittwoch mit. Am Dienstag war die Zahl der Verletzten auf Intensivstationen noch mit 14 angegeben worden. Ein Sprecher sagte, zugleich könnten immer mehr leichter Verletzte die Krankenhäuser verlassen. Andere würden aber noch weiter stationär behandelt. Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) dankte allen Mitarbeitern in den Kliniken für ihren Einsatz.



Der ärztliche Direktor der Berliner Charité, Ulrich Frei, teilte am Mittwoch bei dem Besuch des Bundespräsidenten Joachim Gauck mit, die häufigsten Verletzungen der Opfer seien schwere Verletzungen der unteren Gliedmaßen und im Beckenbereich. Die Einrichtung hatte nach Angaben von Frei zunächst 13 Opfer aufgenommen, davon acht Schwerverletzte.

18:00 Reaktion auf Anschlag: Betonsperren in Berlin Nach dem Anschlag werden jetzt in der Stadt Betonsperren als zusätzliche Sicherung aufgebaut. Der Weihnachtsmarkt am Potsdamer Platz wurde am Mittwoch mit rund einem Dutzend Betonblöcken eingegrenzt. Polizisten liefen verstärkt Streife.



Auch am Brandenburger Tor, wo Deutschlands größte Silvesterfeier unter freiem Himmel trotz der Attacke mit zwölf Toten geplant ist, sollen Poller aufgestellt werden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Das sei ein zusätzlicher Schutz für die Menschen.



Verhindert werden soll, dass Attentäter mit schweren Fahrzeugen eine Menschenmenge erfassen und töten. Am Montagabend war ein Sattelschlepper auf den offenen Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz gerast.



Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte als eine Konsequenz angekündigt, dass die Polizeipräsenz an Weihnachtsmärkten und bei großen Sportveranstaltungen deutlich und sichtbar erhöht wird.

16:30 Gegen den Terror: Flüchtlinge und Berliner singen gemeinsam am Breitscheidplatz Flüchtlinge und Berliner haben am Mittwochmittag gemeinsam in der Nähe des Breitscheidplatzes in Charlottenburg ein kleines Konzert gegeben. Sie gedachten den 12 Opfern und den vielen Verletzten des Anschlages am Montag, der sich an fast gleicher Stelle zutrug.



Der Chor der Gedächtniskirche «Everybody Can Sing» und der Berliner Begegnungschor, in dem Flüchtlinge gemeinsam mit Berlinern singen, wollten so der Opfer des Anschlags gedenken und ein Zeichen der Mitmenschlichkeit setzen. Die beiden Chöre und weitere Freiwillige sangen gemeinsam die Lieder «Shine a Light», «We are the world» und «Stille Nacht, Heilige Nacht».

dpa Flüchtlinge und Berliner singen zusammen am Breitscheidplatz.

15:45 Tatverdächtiger sollte längst abgeschoben sein Die Rückführung des 23-jährigen Tatverdächtigen Anis A. nach Tunesien verzögerte sich, weil A. keine gültigen Ausweispapiere vorweisen konnte und Tunesien zunächst bestritt, dass er ein tunesischer Staatsbürger sei. NRWs Innenminister Ralf Jäger (SPD) bestätigt dies auf Nachfrage der B.Z. Im September verliert sich schließlich die Spur des vermeintlich Verantwortlichen für den Anschlag in Berlin - er tauchte unter.

15:20 Razzia in NRW Die Ermittlungen der Polizei nach dem Tatverdächtigen Anis A. führen nach Nordrhein Westfalen. Im Raum Emmerich soll jeden Moment eine Razzia durchgeführt werden. Noch kommt es zu Verzögerungen. Der Durchsuchungsbefehl sei wegen eines Schreibfehlers ungültig gewesen, so die "Welt".

15:11 Uhr Anis A. war Asylbehörde und Staatsschutz bekannt Der tatverdächtige Tunesier soll in Deutschland einen Asylantrag gestellt haben. Nach Informationen der B.Z soll der Antrag als „offenkundig unbegründet“ abgelehnt worden sein. Daraufhin sollte Anis A. im Juni abgeschoben werden. Von der Polizei wurde er als ein sogenannter "Gefährder" eingestuft, berichtet der Spiegel. Der 23-Jährige saß zuletzt in Abschiebehaft.

15:00 Uhr Europaweite Fahndung im Gange Innenminister de Maizière bestätigt die Fahndung nach einem (Mit-)Verantwortlichen für den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt. „Es ist ein Verdächtiger, nicht zwingend der Täter", betonte der Minister. Ob es sich dabei um den 23-jährigen Tunesier handelt, bestätigte er nicht. De Maizière versicherte, dass in alle Richtungen ermittelt würde und alle Spuren verfolgt werden.

12:00 Uhr Polizei sucht bundesweit nach Tunesier: Fahndung nach dem Tunesier Anis A. Ein heiße Spur? Die Polizei fahndet nach Informationen von SZ, NDR und WDR bundesweit nach einem Tunesier namens Anis A., den sie für den Berlin-Attentäter hält. Im Fußraum des Lastwagens, der am Montagabend in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche raste, soll ein persönliches Dokument eines 23-Jährige Tunesiers gefunden worden sein. Es soll sich um eine Duldungsbescheinigung handeln. Anis A. erhielt laut Recherchepool im April 2016 Asyl, er hielt sich in Nordrhein-Westfalen und Berlin auf. Er soll Kontakte zum Netzwerk des unlängst verhafteten Abu Walaa unterhalten haben und gilt als Gefährder.



Ein Sprecher der Bundesanwaltschaft sagte auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur, die Behörde äußere sich nicht zum aktuellen Ermittlungsstand. Es sei zunächst auch keine Pressekonferenz für Mittwoch geplant. Nach Informationen der «Allgemeinen Zeitung» und von «Spiegel Online» nutzte der Verdächtige mehrere Personalien.



Die Berliner Polizei hat nach eigenen Angaben mehr als 500 Hinweise zu dem Anschlag erhalten und fahndete nach einem möglicherweise bewaffneten Täter. Einen zunächst festgenommenen Verdächtigen hatten die Ermittler am Dienstag wieder freigelassen, nachdem sich gegen ihn kein dringender Tatverdacht ergeben hatte.

11:30 Uhr Tathergang: Viele offene Fragen Zum Tathergang gibt es nach wie vor viele offene Fragen. Der polnische Lkw-Fahrer, der auf dem Beifahrersitz saß, hat nach Informationen der «Bild»-Zeitung bis zum Attentat noch gelebt. Das habe die Obduktion ergeben, berichtete die Zeitung in der Nacht online. Ein Ermittler habe von einem Kampf gesprochen. Nach dem Anschlag wurde der Pole tot im Lkw gefunden. Nach dpa-Informationen wurde er mit einer kleinkalibrigen Waffe erschossen, von der bislang jede Spur fehlt.



Unklar war zudem, ob die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hinter dem Anschlag steht. Sie hatte den Angriff für sich reklamiert. Der IS hatte sich in der Vergangenheit immer wieder über sein Sprachrohr Amak zu Anschlägen in unterschiedlichen Ländern bekannt.

11 Uhr Terrorexperte Trauboth bei Phoenix

10:00 Breitscheidplatz: Weihnachtsmarkt öffnet Donnerstag wieder Nach dem Anschlag vom Montagabend soll der Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz am Donnerstag wieder geöffnet werden. Das sagte eine Sprecherin des Schaustellerverbands Berlin auf am Mittwoch auf Anfrage. Alle anderen Weihnachtsmärkte in der Bundeshauptstadt machten bereits am (heutigen) Mittwoch wieder auf.

dpa Breitscheidplatz Berlin.

9:30 Berlins Bürgermeister Müller: «Man muss keine Angst haben» Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) ist bemüht, die Bevölkerung zu beruhigen. «Man muss keine Angst haben. Das wäre ja jetzt fatal, wenn man sich zu Hause einschließt und nicht mehr rausgeht», sagte er am Mittwochvormittag im ZDF-«Morgenmagazin». Dafür gebe es auch keinen Anlass. «Es ist richtig, dass wir auch darauf aufmerksam machen, dass wir eine angespannte Situation haben, dass man wachsam sein sollte.» Die Polizeipräsenz sei an «entsprechenden Punkten» deutlich erhöht worden. Außerdem seien Maßnahmen getroffen worden, um den Täter schnell zu finden. Man könne sich weiterhin gut bewegen in Berlin.



Müller warnte davor, den Anschlag mit mindestens zwölf Toten und vielen Verletzten parteipolitisch auszunutzen. «Gerade das, was wir aus Bayern hören, das ist in dieser Situation wirklich unanständig», sagte er mit Blick auf die Äußerungen von Bayerns Regierungschef Horst Seehofer. Der CSU-Chef hatte am Dienstag mit Blick auf den Anschlag in Berlin zu Beginn einer Kabinettssitzung in München erklärt: «Wir sind es den Opfern, den Betroffenen und der gesamten Bevölkerung schuldig, dass wir unsere gesamte Zuwanderungs- und Sicherheitspolitik überdenken und neu justieren.»

dpa Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). Foto: Hauke-Christian Dittrich/Archiv

5:30 Medien: Polnischer Lkw-Fahrer lebte bei Anschlag noch Der polnische Lkw-Fahrer, der beim Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt auf dem Beifahrersitz saß, hat nach Informationen der «Bild»-Zeitung bis zum Attentat noch gelebt. Das habe die Obduktion ergeben, berichtete die Zeitung in der Nacht zum Mittwoch auf ihrer Internetseite. Ein Ermittler habe von einem Kampf gesprochen. Die Rede ist auch von Messerstichen. Nach dem Attentat wurde der Pole tot im Lkw gefunden. Nach dpa-Informationen wurde er mit einer kleinkalibrigen Waffe erschossen. Von ihr fehlt bislang jede Spur.

Dienstag, den 20. Dezember

22:30 Phoenix-Runde zum Anschlag: Der Tag im Rückblick Die Phoenix Runde zum Anschlag in voller Länge

22:00 Berliner Breitscheidplatz bleibt gesperrt Der Schauplatz des Anschlags auf einen Berliner Weihnachtsmarkt, der Breitscheidplatz, bleibt auch am Mittwoch weiträumig abgeriegelt. Die Polizei begründete diesen Schritt am Dienstagabend mit der andauernden Ermittlungsarbeit des Landeskriminalamtes. Zu der Bluttat vom Montagabend seien inzwischen 508 Hinweise über das dafür bereitstehende Telefon eingegangen, twitterte das Polizeipräsidium in Berlin.

20:45 IS bekennt sich zu Angriff auf Berliner Weihnachtsmarkt Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Angriff auf den Weihnachtsmarkt in Berlin für sich in Anspruch genommen. Das IS-Sprachrohr Amak meldete am Dienstag im Internet, ein IS-Kämpfer sei für den Angriff verantwortlich gewesen.

20:30 Pressekonferenz von de Maizière: Schnelle Fahndung nach Tätern Auch nach der Freilassung eines Verdächtigen tappen die Ermittler laut Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) nicht im Dunklen. Es gebe Fahndungsansätze und deswegen sei er zuversichtlich, dass es Fortschritte in den Ermittlungen geben werde, sagte der Minister am Abend im ZDF. «Es ist nicht auszuschließen, dass der Täter flüchtig ist», ergänzte de Maizière. Er bekräftige, es habe vorab keine konkreten Hinweise auf einen geplanten Anschlag auf den Markt gegeben. Der Berliner Polizei sei kein Vorwurf zu machen. Sie habe auch in der Krise gut reagiert.



Unter den bislang 12 Toten sind nach Angaben von Innenminister Thomas de Maizière (CDU) keine Kinder, aber möglicherweise Jugendliche und auch Ausländer. Die Identifizierung der Toten sei zum Teil sehr kompliziert, bis Dienstagnachmittag seien lediglich 6 von ihnen identifiziert worden, sagte de Maizière am Dienstag in einer ZDF-«Spezial»-Sendung. 14 Menschen ringen nach seinen Worten in Berliner Krankenhäusern nach wie vor mit dem Tod.

dpa Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) spricht.

20 Uhr Israelin in Berlin vermisst Nach dem Anschlag wird eine Israelin vermisst. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte am Dienstag bei einer Veranstaltung in Jerusalem, man fürchte um ihr Leben. Nach Angaben eines israelischen Repräsentanten handelt es sich um die Ehefrau eines israelischen Staatsbürgers, der bei der Attacke am Montagabend verletzt wurde.



Liora Givon, Leiterin der israelischen Konsularabteilung in Berlin, besuchte den Verletzten nach Angaben des Jerusalemer Außenministeriums im Krankenhaus. Er sei schwer verletzt und mehrmals operiert worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, berichtete das israelische Fernsehen am Dienstag.



Der etwa 60-jährige Mann habe am Montagabend gemeinsam mit seiner Frau den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche besucht, als ein Lastwagen vorsätzlich in die Besuchermenge gesteuert wurde, meldete der Sender. Mindestens zwölf Menschen wurden bei dem Anschlag getötet und rund 50 verletzt. Berlin ist ein beliebtes Reiseziel für Israelis. Tausende von israelischen Staatsbürgern leben in der deutschen Hauptstadt.

19:30 Festgenommener aus Pakistan wieder frei Die Polizei muss nach einem vermeintlichen schnellen Fahndungserfolg zurückrudern - der Hintergrund der Tat bleibt zunächst unklar.



Der festgenommene Geflüchtete auf Pakistan kam am Abend wieder frei. Das teilte die Bundesanwaltschaft am Abend in Karlsruhe mit. Die bisherigen Ermittlungsergebnisse hätten keinen dringenden Tatverdacht gegen den Beschuldigten ergeben. Der Mann habe in seiner Vernehmung umfangreiche Angaben gemacht, eine Tatbeteiligung jedoch bestritten. Augenzeugen hätten den Lastwagenfahrer nach dem Anschlag nicht lückenlos verfolgt, die kriminaltechnischen Untersuchungen hätten außerdem bislang keinen Beleg erbracht, dass der Mann im Führerhaus des Lastwagens gewesen sei.



Damit bleiben die Hintergründe eines der verheerendsten Anschläge in der bundesdeutschen Geschichte offen. Der oder die Täter könnten noch auf freiem Fuß sein. Ermittler und Politik gehen von einem terroristischen Hintergrund aus, rätseln aber über Motiv und Täter.

18:30 Brandenburger Tor erstrahlt in Schwarz-Rot-Gold Nach dem Weihnachtsmarkt-Anschlag in Berlin ist das Brandenburger Tor am Dienstag in Schwarz-Rot-Gold erstrahlt. Auch die rot-weiße Berliner Landesfahne mit dem Bär als Wappentier wurde zeitweise auf das Wahrzeichen projiziert. «Dieses Mal wird das Brandenburger Tor in unseren eigenen Farben angestrahlt», hatte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) tagsüber angekündigt. Das Tor waren in der Vergangenheit als Zeichen der Solidarität nach Terrorattacken in anderen Ländern in deren Nationalfarben angestrahlt worden. Bei dem Anschlag an der Gedächtniskirche am Montagabend waren zwölf Menschen getötet worden.

dpa Das Brandenburger Tor leuchtet am 20.12.2016 nach dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt.

17:30 SPD-Spitze: Unsere Antwort auf Hass ist Zusammenhalt «Die Grausamkeit und Unmenschlichkeit dieses Anschlages haben uns alle tief erschüttert», schrieben Generalsekretärin Katarina Barley und der Parteivorsitzende Sigmar Gabriel am Dienstag in einem Brief an die Mitglieder der SPD. «Wir trauern um die Opfer, wir sind auch zornig über diesen Mordanschlag. Aber unsere Werte, unsere Freiheit sind mächtiger als der Hass und der Terror.» Barley und Gabriel warnten in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorlag, vor Spekulationen, bis «diese abscheuliche Tat» aufgeklärt ist. «Unsere Antwort auf Hass ist Zusammenhalt. Besonnen und entschlossen gegen den Terror», hieß es.

16:30 25 Opfer weiter im Krankenhaus Nach dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche mit 12 Toten sind 49 Menschen verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. Davon seien 25 Patienten weiter in stationärer Behandlung, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Dienstagnachmittag mit. 14 von ihnen seien sehr schwer verletzt. Die übrigen 24 seien am Dienstag aus den Kliniken entlassen worden.

15:45 Merkel gedenkt am Breitscheidplatz der Anschlagsopfer Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei einem Besuch am Tatort der Opfer des Anschlags auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin gedacht. Nahe der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche legte sie am Dienstag zusammen mit Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) weiße Rosen nieder. Auf Schildern, die an einem Mast über Blumen und Kerzen hingen, stand «Das Herz Berlins getroffen» und «Warum?». Danach gingen die Politiker auf dem Areal des geschlossenen Marktes weiter und sprachen mit Polizisten. In der Kirche trug sich Merkel in ein ausliegendes Kondolenzbuch ein.

dpa Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gedenkt am 20.12.2016 am Ort des Anschlages in Berlin der Opfer zusammen mit Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD, r) und mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD, l). Bei dem Anschlag war ein Unbekannter am Montag (19.12.) mit einem Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gefahren. Mindestens zwölf Menschen wurden getötet und rund 50 verletzt.

14:30 Uhr Wahrer Täter wohl noch flüchtig Nach B.Z-Informationen passen die Videoaufnahmen und Zeugenaussagen nicht zu dem 23-jährigen Pakistani, den die Polizei kurz nach der Tat festgenommen hatte. Somit erhärtet sich der Verdacht, dass der wirkliche Täter tatsächlich noch flüchtig ist.

13:15 Uhr Polizei sucht nach Hinweisen Als Reaktion auf die Möglichkeit den Haupttäter des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt noch nicht gefasst zu haben, warnt die Polizei zur Vorsicht. «Es ist in der Tat unsicher, dass es der Fahrer war», sagte Polizeipräsident Klaus Kandt am Dienstagnachmittag



Die Beamten warnen die Bürger davor, verdächtigen Beobachtungen selbst nachzugehen, dafür sei die Polizei da. Es wurde eine Hinweistelefon eingerichtet: 030/54024111

Der festgenommene Tatverdächtige streitet derzeit die Tat am #Breitscheidplatz ab. Wir sind daher besonders wachsam. Seien Sie es bitte auch — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 20. Dezember 2016

13:10 Uhr "Wir haben den falschen Mann" Die Berliner Polizei geht mittlerweile davon aus, dass es sich bei dem festgenommen 23-jährigen Pakistani nicht um den Todesfahrer handelt. Das berichtete "Die Welt" unter Berufung auf Sicherheitskreise.

12:45 Uhr Innenminister spricht offiziell von Anschlag "Wir haben in der Zwischenzeit keine Zweifel mehr, dass es sich bei dem schrecklichen Ereignis um einen Anschlag gehandelt hat. Wir dürfen uns unseren freiheitlichen Lebensstil nicht zerstören lassen von denen, die das zur Absicht haben. Weichen wir nicht zurück, lassen wir unser Leben nicht von Angst bestimmen", sagt der deutsche Innenminister Thomas de Maizière.

12:05 Terror-Verdächtige äußert sich Der nach dem Lkw-Attentat auf einen Berliner Weihnachtsmarkt festgenommene Terror-Verdächtige leugnet die Tat. Der 23 Jahre alte Mann streite bisher alles ab, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Sicherheitskreisen.

11 Uhr: Bundeskanzlerin Merkel erschüttert: "Ein Land steht vereint in der Trauer" Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich auf einem Statement im Bundeskanzleramt am Dienstagmorgen erschüttert und traurig von dem mutmaßlichen Anschlag. Sie sprach den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl aus, bedankte sich bei den Einsatzkräften und versprach, dass der Vorfall vollständig aufgeklärt und bestraft werden würde. Dabei stünde sie in engen Kontakt mit dem Bundespräsidenten, Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller.



"Noch wissen wir nicht alles mit nötigen Gewissheit, aber wir müssen nach jetzigem Stand von einem terroristischem Anschlag ausgehen", sagte Merkel. Für uns alle wäre es schwer zu ertragen, wenn ein Mensch diese Tat begangen hat, der in Deutschland um Schutz und Asyl gebeten hat. "Dies wäre besonders widerwärtig gegenüber vielen Deutschen, die täglich in der Flüchtlingshilfe engagiert sind und gegenüber den vielen Menschen, die unseren Schutz tatsächlich brauchen und die sich um Integration in dieses Land bemühen."



Das Sicherheitskabinett wird nun zusammentreten, um über mögliche Konsequenzen des mutmaßlichen Anschlags zu beraten.



Desweiteren versucht die Kanzlerin die Menschen zu ermutigen, sich von so einer Tat nicht einschüchtern zu lassen. Millionen Menschen würden sich heute morgen fragen, wie wir damit leben können, dass beim unbeschwertem Bummeln über den Weihnachtsmarkt ein Mörder so vielen den Tod bringt? "Eine einfache Antwort habe auch ich nicht", sagt Merkel "Wir wollen nicht damit leben, dass uns die Angst vor dem Bösen lähmt, auch wenn es in diesen Stunden Schwer fällt. Wir werden die Kraft finden für das Leben, wie wir es in Deutschland leben wollen: Frei, miteinander und offen."

dpa Merkel (CDU) gibt eine Erklärung zum möglichen Anschlag in Berlin ab. Foto: Michael Kappeler

10:13 Uhr: Informationen zum Tatverdächtigen Der 23-Jährige soll den Sicherheitsbehörden bislang nicht als Islamist bekannt gewesen sein, berichtet die dpa. Polizeilich bekannt war er aber wohl wegen kleinerer Delikte trotzdem.

10:07 Uhr: Ein Toter auf Breitscheidplatz erschossen Unter den Toten auf dem Berliner Breitscheidplatz befindet sich nach Angaben von Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) auch eine Person, die erschossen wurde. Vermutlich handele es sich um einen polnischen Kraftfahrer, der allerdings Opfer und nicht Täter sei, sagte Schröter am Dienstag in Potsdam. Schröter berief sich dabei auf Angaben aus einer Telefonkonferenz der Innenminister der Länder.

9:04 Uhr: LKW vermutlich gegen 16 Uhr entführt Der Lastwagen, der in einen Berliner Weihnachtsmarkt gerast ist, könnte polnischen Medien zufolge am Montagnachmittag in Berlin entführt worden sein. GPS-Daten hätten gezeigt, dass der Wagen ab etwa 16 Uhr mehrmals gestartet worden sei, berichtete der Sender TVN24 unter Berufung auf die betroffene polnische Spedition bei Gryfino in der Nähe von Stettin. Dabei könnte es sich um Versuche eines mutmaßlichen Entführers gehandelt haben, den LKW zu steuern, vermuteten polnische Medien.



Gegen 19.45 Uhr habe der Wagen seinen Standort in Berlin endgültig verlassen, hieß es. Demnach hatte der LKW seit etwa Montagmittag vor einer Berliner Firma geparkt. Es sei geplant gewesen, aus Italien transportierte Stahlkonstruktionen Dienstagfrüh dort auszuladen, sagte der Spediteur dem Sender. Der polnische Fahrer war demnach sein Cousin. Er sei seit etwa 16 Uhr nicht mehr telefonisch erreichbar gewesen. Nach dem Unglück am Abend wurde der Fahrer tot im Wagen aufgefunden. Der Lastwagen war am Montagabend gegen 20 Uhr in den Weihnachtsmarkt gerast.

dpa Der beschädigter LKW steht am 20.12.2016 in Berlin auf einer Straße neben dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz.

8:55 Uhr Ermittlungen laufen Nach Angaben der Polizei hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen zur Tragödie an der Gedächtniskirche übernommen.

8:53 Uhr: SEK durchsucht Hangars auf früherem Flughafen Tempelhof Nach der Todesfahrt eines Lkw in Berlin haben Spezialeinsatzkräfte (SEK) der Polizei am Dienstagmorgen nach Medienberichten Hangars auf dem früheren Flughafen Tempelhof durchsucht. Dort befindet sich Berlins größte Flüchtlingsunterkunft. Nach dpa-Informationen aus Sicherheitskreisen ist der Verdächtige wohl im Februar als Flüchtling eingereist. Die Polizei bestätigte den SEK-Einsatz zunächst nicht.

7:14 Uhr: Verdächtiger wohl über Balkan eingereist Der festgenommene Mann soll Pakistaner oder Afghane sein, der im Februar als Flüchtling eingereist und registriert worden sei und in einer Berliner Flüchtlingsunterkunft lebte.



Nach Erkenntnissen der Behörden sei er über die Balkanroute nach Deutschland eingereist. Das erfuhr die Deutschen Presse-Agentur am Dienstag auch aus Sicherheitskreisen. Die genaue Identifizierung gestalte sich auch deswegen schwierig, weil der Verdächtige mehrere Namen benutzt haben soll.



Der Polizei soll er bereits wegen geringfügiger Delikte bekannt sein, so berichtete der RBB am frühen Dienstagmorgen unter Berufung auf Sicherheitskreise. Die Berliner Polizei wollte sich dazu nicht äußern.

Live aus Berlin vom Breitscheidplatz:

6:28 Uhr Die Polizei spricht auf Twitter von einem "vermutlich terroristischen Anschlag".

5:57 Uhr Inzwischen sind sich die Ermittler sicher: Der Vorfall auf dem Weihnachtsmarkt wurde mit Vorsatz durchgeführt.

2:13 Uhr Die Zahl der Opfer wurde korrigiert. Bei der Tragödie auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz kamen 12 Menschen ums Leben, 48 wurden teils schwer verletzt.

1:51 Uhr Die Berliner Polizei bittet um mithilfe. Alle Hinweise in Form von Bildern oder Videos zum vermeintlichen Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Charlottenburg können bei folgender Adresse hochgeladen werden: https://www.bka-hinweisportal.de/

Bitte übersenden Sie Ihre Bild- und Videohinweise zum Ereignis #Breitscheidplatz an folgendes Upload-Portal:https://t.co/VgRGAV8AJB#Danke — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 20. Dezember 2016

1:43 Uhr Mittlerweile haben sich eine Vielzahl von Politikern aus aller Welt zu der Tragödie geäußert. Darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident François Hollande. Er sagt: «Die Franzosen teilen die Trauer der Deutschen angesichts dieser Tragödie, die ganz Europa trifft.»

00:30 Uhr Jetzt äußerte sich der deutsche Innenminister Thomas De Maizière zu dem Unglück. «Ich möchte im Moment noch nicht das Wort Anschlag in den Mund nehmen, obwohl viel dafür spricht», sagte er am späten Abend in Berlin in der ARD.

Montag, den 19. Dezember

23:50 Uhr Der Lastwagen, der in die Menschenmenge raste, stammt von einer polnischen Spedition. Der Lastwagen hatte Stahlkonstruktionen nach Berlin transportiert.

22:16 Uhr Facebook hat Safety Check aktiviert. Hier können Sie angeben, dass es Ihnen gut geht.

22:11 Uhr Nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt ist die Situation nach Worten von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) unter Kontrolle. Der Regierungschef reagierte geschockt auf die Attacke mit mindestens neun Toten. «Was wir hier sehen, ist dramatisch», sagte Müller am Montagabend auf dem Breitscheidplatz. Seine Gedanken seien bei den Familien, die Tote oder Verletzte zu beklagen hätten.22

22:02 Uhr Der Fahrer des Fahrzeuges ist vermutlich festgenommen worden. Der Beifahrer sei tot, das melden sowohl die Polizei Berlin auf Twitter als auch die Nachrichtenagenturen afp und dpa. Laut der Polizei ist er polnischer Staatsbürger.

21:53 Uhr Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagt: "Ich wurde unmittelbar nach dem schrecklichen Vorfall auf dem Berliner Weihnachtsmarkt unterrichtet. Meine Gedanken sind jetzt bei den Angehörigen der Opfer und den Verletzen des schrecklichen Vorfalls. Ich stehe in unmittelbarem und durchgehendem Austausch mit den Sicherheitsverantwortlichen im Land Berlin und habe jede Unterstützung durch die Bundespolizei angeboten."

21:53 Uhr Die Polizei bittet die Bewohner der Hauptstadt Ruhe zu bewahren: "Bleiben Sie zu Hause und verbreiten Sie keine Gerüchte", twittert die Polizei.

21:47 Uhr Die zuständig Polizei schaltet ein Bürgertelefon für Nachfragen: 46644664

21:44 Uhr Berliner werden von der Polizei gebeten die Notfallwege nicht zu blockieren und sich nicht zum Unfallort zu begeben.

21:35 Uhr Die Tagesschau spricht von mindestens neun Toten. Die Polizei geht von einem bewussten Akt aus. Über die Hintergründe ist noch nichts bekannt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Sattelschläepper mit Auflage handeln. Der Sattelschlepper hatte ein polnisches Nummernschild. Dieser sei quer durch die Buden über den Breitscheidplatz gefahren. In dem Laster saßen zwei Personen. Die Polizei hat den Bereich um den Platz weitläufig abgesperrt.

21:11 Uhr Es gab mehrere Verletzte. Eine Sprecherin hatte zuvor auch von einem Toten gesprochen. Näheres sei noch nicht bekannt.

«Soeben ist ein LKW über den Gehweg am Breitscheidplatz gefahren. Unsere Kollegen melden Verletzte. Weitere Infos folgen hier», teilte die Polizei auf Twitter mit. Ein Live-Video auf der Facebook-Seite der «Berliner Morgenpost» zeigte zerstörte Buden auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche, zahlreiche Polizei-Fahrzeuge waren zu hören.

Ein dpa-Fotograf berichtete von Polizisten mit Maschinenpistolen am Löwentor des Zoos. Ein Täter sei flüchtig, hieß von einem Beamten. Mehrere Polizei-Fahrzeuge fuhren in Richtung Mitte.

