Dardai will von «Bayern-Jäger» nichts wissen

Als Spieler war Pal Dardai am bisher letzten Punktgewinn von Hertha beim FC Bayern beteiligt - als Trainer möchte er das Kunststück gern wiederholen. Allerdings sieht er nur eine «Minimalchance», obwohl sein Team in der Tabelle als Zweiter Bayern-Jäger Nummer eins ist.

Diese Frage hatte Pal Dardai schon befürchtet. Hertha als Bayern-Jäger? «Jetzt geht das schon los», bemerkte der Berliner Trainer und schüttelte kurz den Kopf. «Wir folgen den Bayern natürlich, wir stehen hinter ihnen in der Tabelle. Deshalb kann man das Wort verwenden», sagte Dardai zwar. «Aber bitteschön: Lassen wir das!» Zum Branchenführer wollte sich der Ungar vor dem Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga Zweiter beim Ersten am Mittwoch (20.00 Uhr/Sky) am liebsten gar nicht äußern: «Wir sind vom Niveau nicht mit Bayern München zu vergleichen.»

Aktuelle ärgern aber möchte Dardais Überraschungsteam nach drei Siegen die Bayern schon. Nie zuvor war die «alte Dame» in der Beletage des deutschen Fußballs so gut in eine Saison gestartet wie dieses Jahr. «So wie wir agieren, sehe ich eine Minimalchance, dass wir so ein Spiel abliefern, dass wir ungeschlagen bleiben», sagte Dardai mit Blick auf das 63. Duell (neun Berliner Siege stehen 37 Niederlagen gegenüber) mit dem Rekordmeister und scherzte: «Wir haben einen Plan mit unserem Busfahrer: Er parkt vor unserem Tor, so dass unser schönes Logo zu sehen ist und wir keine Tore kassieren können.»