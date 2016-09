Radfahrerin nach Verkehrsunfall gestorben

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Charlottenburg ist am Samstagabend eine Radfahrerin ums Leben gekommen.

Die 40-Jährige soll nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei eine rote Ampel auf der Straße des 17. Juni in Richtung Tiergarten überfahren haben. Ein Autofahrer, der bei grün in Richtung Großer Stern unterwegs war, habe die Radfahrerin erfasst. Der 24-Jährige Fahrer und seine Freundin kamen mit einem Schock ins Krankenhaus. Die Radfahrerin erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Teile der Straße waren für mehrere Stunden gesperrt.