Hertha: «Volles Risiko» gegen Schalke

Neun Punkte Vorsprung hat Hertha vor Schalke. Und dabei soll es bleiben.

Es ist immer ein besonderes Spiel, wenn es gegen Schalke geht. Dieses Mal aber könnte Hertha den Erzrivalen mit schier unglaublichen neun Punkten auf Distanz halten. Coach Pal Dardai wittert die «Big Points». Nach dem besten Saisonstart in der Club-Historie will der Trainer seine Hertha gegen den Erzrivalen Schalke 04 mit «vollem Risiko auf Sieg spielen» lassen. «Wir wissen: Neun Punkte Abstand auf Schalke wären sehr viel», sagte der Cheftrainer des Berliner Fußball-Bundesligisten vor dem besonderen Aufeinandertreffen mit den Königsblauen am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) im Olympiastadion. Seit dem Bundesliga-Skandal 1971 ist Schalke für die Hertha-Fans ein rotes Tuch. «Das ist gut für die Motivation. Dieses Mal muss ich nicht 100 Prozent aus den Spielern herausholen. Das machen schon die Fans», erklärte Dardai.

Der 2:0-Sieg der Berliner im März unter Dardai war der erste «Dreier» gegen Schalke nach fast zehn Jahren. Zuvor hatten die Knappen 14 Liga-Partien gegen Hertha nicht verloren. «Mit sechs Punkten können wir mehr riskieren. Schalke muss gewinnen», betonte der Ungar. Rund 50 000 Fans werden erwartet. Das Gästeteam von Trainer Markus Weinzierl steht vor dem 3. Spieltag bei null Zählern - Platz 17.

Auf Innenverteidiger John Anthony Brooks (Muskelprobleme) muss Dardai wohl verzichten. «Es wird sehr eng. Ich sehe keine große Chance», erklärte der Trainer am Freitag. Der US-amerikanische Nationalspieler will es im Abschlusstraining am Samstag aber versuchen. Per Skjelbred hatte beim internen Testspiel gegen die eigenen Amateure (3:0) nach seiner Oberschenkelverletzung zwar wieder auf dem Platz gestanden. Noch aber sieht Dardai den Norweger nicht bei 100 Prozent.

Eventuell wird Spielmacher Vladimir Darida ins defensive Mittelfeld rücken. Dann könnte Salomon Kalou, der in dieser Liga-Saison noch keine Minute gespielt hat, als Spielmacher auflaufen. Ersatztorwart Nils Körber hat sich im Training eine Knieverletzung zugezogen. «Es kann böse sein», sagte Dardai. Die zuletzt angeschlagenen Mitchell Weiser, Peter Pekarik und Sebastian Langkamp sind wieder fit.

Die Schalker kommen mit dem 1:0-Erfolgserlebnis in der Europa League direkt aus Nizza nach Berlin. Die Chelsea-Leihgabe Abdul Rahman Baba zeichnete sich als Torschütze aus. «Jetzt sind wir gefordert, in Berlin zu gewinnen», sagte Coach Weinzierl. Dardai sieht in der mit vielen neuen Spielern besetzten Schalke-Elf eine Unbekannte: «Es ist schwierig einzuschätzen, wie sie spielen.» Deshalb hat er seiner Scouting-Abteilung einen Spezialauftrag gegeben. Sie soll ihre Berichte nicht auf Teamspezifisches ausrichten, sondern auf die einzelnen Spieler. «Was machen die Neuen?», bemerkte Dardai.

