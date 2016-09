Stadtteilfest „Herbst in der Preußenallee“: Spaß und Ernst halten sich die Waage

Am 17. und 18. September 2016 findet das Straßenfest in der Preußenallee statt. Hier müssen sich die BesucherInnen nicht zwischen Kurzweil und Wahl entscheiden.

Geboten werden ein niveauvolles Bühnenprogramm, sowie ein umfangreiches Angebot für Kinder. Eine handverlesene Auswahl an Ständen mit selbstgefertigtem Kunsthandwerk, sowie ein ungewöhnliches kulinarisches Angeboten runden das Fest ab. Mit diesem Stadtteilfest wird die Kiez-Kultur Westends erlebbar gemacht.

Beim Herbst in der Preußenallee 2016 gibt es eine Besonderheit: Am 18.09.2016 findet die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus statt. Aus diesem Grund wird der Sonntagabend zur “Wahlparty in Westend” umfunktioniert. Die BesucherInnen können die ersten Hochrechnungen auf einer Großbildleinwand live verfolgen.