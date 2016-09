Polizei zieht getunte Luxus-Wagen aus dem Verkehr

Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle in Berlin-Schöneberg getunte Luxus-Wagen aus dem Verkehr gezogen.

Bei der dreistündigen Kontrolle am Wittenbergplatz seien sogenannte Profilierungsfahrer überwacht worden, erklärte ein Polizeisprecher. Diese fahren meist sehr geräuschvoll den Kurfürstendamm auf und ab, um bewundert zu werden. Teils liefern sie sich auch gefährliche Wettrennen.

Kontrolliert wurden insgesamt 127 Autos und sieben Motorräder. Drei Autos wurden mit technischen Mängeln sichergestellt, so die Polizei. Drei Autofahrer hatten keinen Führerschein, in zwei Fällen waren die Fahrzeuge nicht versichert. Vier weiteren Autofahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. An dem Einsatz waren 40 Polizisten beteiligt.