20-Jährige vor U-Bahn gestoßen: Beschuldigter kündigt Aussage für zweiten Verhandlungstag an

Nach dem tödlichen Angriff auf eine 20 Jahre alte Frau in einem Berliner U-Bahnhof hat der Mordprozess gegen den mutmaßlichen Täter aus Hamburg begonnen.

Der 29-Jährige kündigte zu Beginn am Donnerstag vor dem Berliner Landgericht eine Aussage für den zweiten Verhandlungstag an. Der offenbar psychisch kranke Mann soll die ihm unbekannte Frau vor acht Monaten im Bahnhof Ernst-Reuter-Platz von hinten attackiert und vor einen einfahrenden Zug gestoßen haben. Die Frau war sofort tot. Wegen einer Erkrankung soll der Beschuldigte, der tags zuvor aus einer psychiatrischen Klinik in Hamburg entlassen worden war, nicht schuldfähig gewesen sein.