Vermisste Frau tot aufgefunden

Eine seit fast einem Monat als vermisst gemeldete 76 Jahre alte Frau aus Berlin ist tot.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, entdeckten Spaziergänger am Mittwoch ihren Leichnam in einem Waldstück im Bereich Havelchaussee/Angerburger Allee im Stadtteil Westend. Die Ermittlungen bestätigten, dass es sich um die seit dem 22. August 2016 als vermisst gemeldete 76-Jährige handelt. Zur genauen Todesursache war zunächst nichts bekannt, Hinweise für ein Fremdverschulden liegen nicht vor. In der ursprünglichen Vermisstenmeldung der Polizei hieß es, die Frau sei auf Medikamente angewiesen und könne hilflos herumirren.