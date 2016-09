Frau vor U-Bahn gestoßen: Beschuldigter kommt vor Gericht

Nach der tödlichen Attacke gegen eine 20 Jahre alte Frau in der Berliner U-Bahnstation Ernst-Reuter-Platz muss sich der mutmaßliche Täter von heute an vor dem Landgericht verantworten.

Der 29-Jährige Hamin E., der in der Vegangenheit wiederholt negativ aufgefallen war und seit Jahren Probleme mit dem Leben in Freiheit hat, soll die ihm unbekannte Frau im Januar 2016 unvermittelt mit Wucht vor einen einfahrenden Zug gestoßen haben. Das Opfer wurde überrollt und getötet.

Eine reguläre Haftstrafe ist ausgeschlossen

Die Staatsanwaltschaft geht von Mord aus. Der nach Tagesspieg-Informationen offenbar unter Schizophrenie leidende Mann, der kurz vor der Tat aus Hamburg nach Berlin gekommen war und bereits im Alter von 14 einen Gleichaltrigen niedergestochen hatte, wurde auf dem Bahnhof gefasst und in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Die Staatsanwaltschaft strebt seine dauerhafte Unterbringung in der Gerichtspsychiatrie an, weil, so der rbb, sie zwar den Täter als nach wie vor gefährlich erachtet, aber gleichwohl auch als schuldunfähig.