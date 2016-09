Vor Hertha gegen Schalke: Spielt Brooks?

Der Einsatz von Hertha-Verteidiger John Anthony Brooks im nächsten Spiel am Sonntag gegen den FC Schalke 04 im Berliner Olympiastadion (17.30) ist wegen muskulärer Probleme in Gefahr.

«Es könnte eng werden», sagte Hertha-Coach Pal Dardai am Dienstag nach dem Training des Berliner Fußball-Bundesligisten, der nach zwei Spieltagen auf dem zweiten Tabellenplatz steht.

Dagegen kann der Ungar mit dem ebenfalls angeschlagenen Sebastian Langkamp (Rückenprobleme) rechnen, der am Dienstag wie Brooks fehlte. Sein Einsatz sei nicht gefährdet, erklärte Dardai, der sich über die Rückkehr von Per Skjelbred nach einer Oberschenkelzerrung freuen konnte. Entwarnung konnte ebenfalls bei Mitchell Weiser gegeben werden, der in Ingolstadt einen Schlag auf den Fuß erhalten hatte.