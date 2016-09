Schalke 04 wird nach dem Auftaktmatch in der Europa League bei OGC Nizza noch zwei weitere Tage am Mittelmeer verbringen.

Nach der Partie am Donnerstag (21.05 Uhr/Sport 1) sind am Freitag und Samstag noch Trainingseinheiten in Nizza geplant, bevor das Team von Trainer Markus Weinzierl direkt nach Berlin fliegt. Dort trifft Schalke am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga auf den Tabellenzweiten Hertha BSC.