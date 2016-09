Dokumentartheater zum Nachdenken: Milo Rau beschließt Europa-Trilogie in der Schaubühne

Wenn das alte Europa auf neue Herausforderungen trifft: Der Schweizer Regisseur Milo Rau hat am Donnerstag an der Berliner Schaubühne den dritten Teil seiner vielgerühmten Europa-Trilogie vorgestellt.

Maia Morgenstern: «Mutter Gottes» des alten Europa

Herausragend in dem Zwei-Stunden-Stück ist besonders die rumänische Jüdin Maia Morgenstern (54), die als Muttergottes in Mel Gibsons Film «Die Passion Christi» (2004) bekannt wurde. Gemeinsam mit dem Griechen Akillas Karazissis steht sie für das alte, traditionsreiche Europa.



Die beiden syrischen Schauspieler Rami Khalaf und Ramo Ali bringen die aktuellen Fragen von Entwurzelung, Heimatverlust und erhoffter Integration ein. Das Stück hatte am 1. September beim Zürcher Theater Spektakel seine Uraufführung. Nach der Deutschlandpremiere in der Schaubühne ist es im Oktober beim Steirischen Herbst Festival in Graz zu sehen.