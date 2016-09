dpa

Hertha BSC gegen Ingolstadt: Skjelbred fällt aus

Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss im Spiel beim FC Ingolstadt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Mittelfeldspieler Per Skjelbred verzichten. Der Norweger leidet an einer Oberschenkelblessur, die noch nicht komplett ausgeheilt ist.

«Eins ist klar: Per spielt nicht. Wir werden ihn an diesem Wochenende in Ruhe lassen», sagte Hertha-Trainer Pal Dardai am Donnerstag. Der 29-Jährige habe zwei Tage vor der Partie nicht komplett am Training teilnehmen können.

Skjelbred war in der vergangenen Woche trotz seiner Blessur zur norwegischen Nationalmannschaft gereist, aber ohne Länderspieleinsatz nach Berlin zurückgekehrt. Als Alternativen für die Startelf am 2. Bundesliga-Spieltag nannte Dardai den Brasilianer Allan oder Niklas Stark. «Es gibt viele Möglichkeiten», sagte der Chefcoach.

