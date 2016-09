dpa

Neuer Vertrag für Michael Preetz: Hertha BSC Berlin - Hohe Ziele und ein Imagewechsel

Vor dem Auswärtsspiel in Ingolstadt hat Hertha BSC eine entscheidende Personalie geregelt. Der Vertrag von Manager Michael Preetz wurde verlängert. Nicht nur auf dem Platz soll er den Bundesligisten verbessern.

Michael Preetz lächelte verschmitzt und ergriff als Erster das Wort. Der Geschäftsführer Sport von Hertha BSC kommentierte aber nicht seine eigene Vertragsverlängerung beim Berliner Fußball-Bundesligisten, sondern stellte erst einmal Marcus «Max» Jung als neuen Mediendirektor vor. Schnell war aber danach klar, dass sich zwei Tage vor dem Auftritt beim FC Ingolstadt beinahe alles um Preetz' neues Arbeitspapier bis 2019 und seine Agenda für die nächsten Jahre drehte.

Bayern und Dortmund ärgern «Ich werde mich weiter in die Arbeit stürzen», versprach der frühere Torjäger am Donnerstag. «Wir haben einen Berg an Arbeit vor uns. Ich glaube, dass in diesem Verein noch Potenziale schlummern, und es ist unsere Aufgabe, die hervorzuholen.» Die «Alte Dame» wolle nicht nur eine sorgenfreie Saison spielen und sich in der 1. Liga etablieren. In der Zukunft solle Hertha auch die vordere Bundesliga-Reihe mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund ärgern können und eine neue Hertha-Kultur aufbauen, forderte der Manager.

Einstimmig beschloss das Präsidium auf der Sitzung am Mittwochabend, dass der Club das Projekt weiter mit Preetz angehen will und der Vertrag nicht 2017 auslaufen soll. Am Donnerstag berichtete zunächst die «Bild»-Zeitung davon. Später bestätigte der 49-Jährige, dass der Club eine einseitige Option gezogen habe.

«Es ist eine Lebensaufgabe» Seit 2009 ist Preetz als Nachfolger von Dieter Hoeneß in dem Job. Seitdem war er für zwei Abstiege mitverantwortlich, startete aber auch das Projekt mit Trainer Pal Dardai und leitete die teils furiose Vorsaison ein. «Es ist eine Lebensaufgabe», sagte Preetz. «Es ist sicherlich eine besondere Beziehung von mir zu Hertha und zur Stadt.»

Als Konstante soll der 49-Jährige einen angestrebten Wandel nach außen moderieren sowie gegen den angestaubten Ruf von Hertha ankämpfen. Ein Visionär war Preetz allerdings noch nie, dafür sind im veränderten Führungssystem der Berliner andere eingestellt.

Lust auf Veränderung Paul Keuter etwa will so einiges anders machen. Für den früheren Twitter-Manager war Anfang des Jahres eine neue Position in der Geschäftsleitung im Bereich Digitales geschaffen worden. Keuter beeinflusst die veränderte, umstrittene Öffentlichkeitsdarstellung des Clubs und steckt hinter der neuen Image-Kampagne: «We try. We fail. We win.» Etwas versuchen wollen die Berliner - Scheitern und Fehler inbegriffen - und am Ende gewinnen. Neuestes Puzzleteil dafür soll der neue Mediendirektor Jung sein: 47 Jahre alt, einst unter anderem bei Sky und dem VfB Stuttgart beschäftigt.

Eine «einzigartige Haltung und Kultur» will der Club entwickeln und gesteigertes Publikumsinteresse hervorlocken. «In dieser Klammer muss man die neuen Personalien sehen», sagte Preetz. «Das sind Leute, die Lust auf Veränderung haben.» Verein und Stadt sollen «noch viel mehr verschmelzen als das auch unter meiner Führung gelungen ist».

Auf dem Transfermarkt zurückhaltend Auch Preetz musste in den bislang sieben Jahren seiner Amtszeit Kritik einstecken. In der vergangenen Spielzeit war es dann aber auch seiner Transferpolitik zu verdanken, dass Hertha zwischenzeitlich um einen Champions-League-Platz mitspielte.

In diesem Sommer hat sich der Manager erneut auch wegen «überschaubarer Mittel» zurückhaltend auf dem Spielermarkt engagiert. Drei Neue kamen. Ondrej Duda fällt auch nach der Länderspielpause für die kommenden Wochen verletzt aus. Die brasilianische Leihgabe Allan und Alexander Esswein dürften für den Auftritt in Ingolstadt Optionen sein. Der Stammspieler Per Skjelbred fehlt dagegen wegen seiner Oberschenkelblessur.

