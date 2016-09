Tödliches Autorennen am Kudamm: Angeklagte schweigen zum Mordvorwurf

Der Mordprozess um ein tödliches Autorennen in der Berliner Innenstadt ist unter großem Medienandrang gestartet.

Die Verteidiger der beiden Angeklagten erklärten zu Beginn am Donnerstag, ihre Mandanten würden derzeit schweigen. Der Vorwurf des Mordes sei rechtlich nicht haltbar. Den Rasern im Alter von 24 und 27 Jahren wird von der Staatsanwaltschaft Mord zur Last gelegt.

Mit 160 km/h Jeep gerammt

Mit 160 Stundenkilometern soll einer der beiden Sportwagen-Fahrer einen Jeep gerammt haben. Der Wagen wurde bei dem Unfall in der Nacht zum 1. Februar in der Tauentzienstraße 70 Meter weit geschleudert. Der 69 Jahre alte Fahrer starb noch in seinem Auto.