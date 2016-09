Ein mutmaßlicher Einbrecher ist in Berlin-Charlottenburg festgenommen worden.

Der 27-Jährige war am Mittwochnachmittag von einem Zeugen beobachtet worden, wie er sich mit einem Komplizen in einer Wohnung in der Pestalozzistraße zu schaffen machte. Beamte nahmen ihn noch im Treppenhaus fest, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sein Komplize konnte hingegen entkommen. Nach ihm wird gefahndet.