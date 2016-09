Tödliches Autorennen: Mordprozess gegen Raser von der Tauentzienstraße begonnen

Zwei Männer, die bei einem illegalen Autorennen in der Berliner Innenstadt den Tod eines unbeteiligten Mannes verursachten, stehen ab heute vor dem Landgericht.

Die Anklage gegen die 24- und 27-Jährigen lautet auf Mord. Mit Tempo 160 soll einer der beiden Sportwagen-Fahrer einen kleinen Geländewagen gerammt haben. Der Wagen wurde bei dem Zusammenstoß im Februar 2016 in der Tauentzienstraße rund 70 Meter weit geschleudert. Der 69 Jahre alte Fahrer starb noch in seinem Auto. Die Raser sollen rücksichtslos Gas gegeben und rote Ampeln überfahren haben, um das illegale Rennen zu gewinnen und sich so Selbstbestätigung zu sichern.