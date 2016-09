Hertha BSC: Verletzter Mittelfeldspieler Skjelbred bald zurück im Team

Per Skjelbred steht beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC nach seiner Oberschenkelverletzung vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining.

«Es wird von Tag zu Tag besser, am Donnerstag mache ich den Härtetest, da versuche ich mit dem Team zu trainieren», sagte der norwegische Mittelfeldspieler am Mittwoch, nachdem er auf dem Schenckendorffplatz eine individuelle Einheit absolviert hatte. Wenn Skjelbred den Test besteht, kann Trainer Pal Dardai mit ihm für das Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) in Ingolstadt rechnen.

Stürmer Salomon Kalou ist am Mittwoch wieder zur Mannschaft gestoßen. Der ivorische Nationalspieler war für eine Woche wegen eines Trauerfalls in seiner Familie in seine Heimat Elfenbeinküste gereist und hatte dort überraschend am Länderspiel gegen Sierra Leone (1:1) teilgenommen. «Eigentlich war das nicht geplant», sagte der 31-Jährige, «doch das Länderspiel hat mir sehr gut getan, auch um meinen Kopf frei zu bekommen.» Gemeinsam mit den anderen Länderspielreisenden Vladimir Darida, Peter Pekarik und Allan Rodrigues de Souza nahm Kalou nach einer Laufeinheit wieder am Teamtraining teil.