Hertha BSC bangt um Einsatz von Mittelfeldspieler Skjelbred

Fußball-Bundesligist Hertha BSC bangt vor dem Auswärtsspiel am Samstag beim FC Ingolstadt um den Einsatz von Per Skjelbred.

Der Mittelfeldspieler war in der vergangenen Woche trotz einer Oberschenkelblessur zur norwegischen Nationalmannschaft gereist und am Montag ohne Länderspieleinsatz nach Berlin zurückgekehrt. Am Dienstag trainierte der 29-Jährige wie auch die zurückgekehrten Nationalspieler Peter Pekarik und Vladimir Darida nur individuell.

«Per war beim Doktor. Es sieht zwar gut aus, doch wenn er am Donnerstag nicht voll mittrainiert, kann er gegen Ingolstadt nicht spielen», sagte Hertha-Trainer Pal Dardai.

Rückkehr Kalous noch ungewiss Fabian Lustenberger und Sebastian Langkamp nahmen ohne sichtbare Probleme am Mannschaftstraining teil. Am Montag hatte Lustenberger wegen eines Blutergusses noch gefehlt. Langkamp war nach einem Zweikampf mit Sami Allagui mit einem schmerzenden Knöchel vom Platz gehumpelt. Auch Rune Jarstein, der am Sonntag in der WM-Qualifikation für Norwegen gegen Deutschland im Tor gestanden hatte, absolvierte die volle Übungseinheit.

Wann Stürmer Salomon Kalou nach Berlin zurückkehrt, ist ungewiss. Der Ivorer war in der vergangenen Woche aus familiären Gründen in seine Heimat gereist und nahm am Samstag überraschend am Länderspiel gegen Sierra Leone (1:1) teil. «Salomon sollte eigentlich am Dienstagabend zurückkommen», sagte Dardai, «aber er hat gespielt und jetzt habe ich keine weiteren Informationen.» Alle weiteren Nationalspieler sollen bis spätestens Donnerstag wieder in Berlin sein.

Letzte Änderung: Dienstag, 6. September 2016 13:20 Uhr

Quelle: dpa

