Funkturm am Messegelände wird 90 Jahre alt

400 Tonnen Stahl bilden eines der bekanntesten Wahrzeichen Berlins: den Funkturm auf dem Messegelände.

An diesem Samstag jährt sich die Eröffnung des Mini-Eiffelturms im Berliner Westen zum 90. Mal, doch für die Öffentlichkeit ist das Bauwerk an diesem Tag tabu. Wegen «exklusiver Veranstaltungen» zur Internationalen Funkausstellung (IFA) öffnet der 147 Meter hohe Turm erst am 14. September wieder, wie es bei der Messegesellschaft heißt. Schon Anfang Juli war der Funkturm geschlossen worden, zunächst wegen Wartungsarbeiten.