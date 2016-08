Krimifestival Crime Time 2016: Mehr als Schauermärchen

Vom 8. September 2016 bis 11. Dezember 2016 werden in Charlottenburg im Rahmen des Krimifestivals Crime Time 2016 über 50 nationale und internationale Autoren von Crime & Destiny berichten.

So abwechslungsreich wie die Autoren sind die Fälle – nicht nur ein Leichenfund in einer Berliner Boxerkneipe, Istanbul als Tatort, Mord im Gefängnis sowie eiskalte Hinrichtungen bei Nacht und Nebel werden für Hochspannung unter den Zuhörern und eine spannende Spurensuche sorgen.



Lassen Sie sich vom Facettenreichtum des Genres Krimi in den Bann ziehen und tauchen Sie ein in die Welt der einsamen Privatdetektive, kettenrauchenden Kommissaren, Verhörspezialisten oder verdeckten Ermittlern!