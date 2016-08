Aktionswochen „Neue Mobilität“ in Charlottenburg: Rückeroberung von Raum durch die AnwohnerInnen

Bis zum 10. September 2016 führt das Forschungsprojekt „Neue Mobilität Berlin“, das vom Zentrum Technik und Gesellschaft (ZTG) der TU Berlin gesteuert wird, Aktionswochen zum Thema urbane Mobilität durch. An der Kreuzung Horstweg / Ecke Wundstraße (Klausenerplatz-Kiez) und an der Tauroggener / Ecke Mindener Straße (Mierendorff-INSEL) gibt es zahlreiche Angebote rund um neue Mobilitätsformen.

Der erhebliche Parkdruck in innerstädtischen Lagen, verbunden mit erhöhtem Parksuchverkehr bei gleichzeitig fast ungenutzt dauerparkenden Autos macht offenkundig, dass neue Lösungen für die Mobilitätsbedürfnisse und die Nutzung des knappen Raums gefunden werden müssen. Begleitet wird dieses Projekt auch durch eine Befragung, bei der die Mobilitätsbedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner erhoben werden. Von wissenschaftlichem Interesse ist jedoch nicht nur der Status quo, sondern auch die Frage, welche Hürden die Menschen davon abhalten, neue Wege zu beschreiten, und wie Mobilitätsangebote aussehen müssten, um attraktiv zu sein. Neben dem ZTG ist das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, das insel-projekt.berlin, die Berliner Agentur für Elektromobilität eMO sowie das Kompetenzzentrum Urbane Mobilität (BMW Group) an dem Projekt beteiligt.

Neben Informations- und Diskussionsangeboten gibt es daher auch jeweils einen Fokustag, an dem neue Mobilitätsangebote wie Elektromobilität erklärt und ausprobiert werden können (am 3. September auf der Mierendorff-INSEL, am 4.September im Klausenerplatz-Kiez). Das unter breiter Beteiligung entstandene Programm, das auch kulturelle Angebote enthält, wird ständig durch weitere Angebote aus der Nachbarschaft ergänzt und ist auf der Projekthomepage einsehbar.

Die Erfahrungen und Rückmeldungen zu den Aktionswochen sollen mittel- bis langfristig einen Beitrag dazu leisten, Lebensqualität und Mobilität im städtischen Kontext besser miteinander in Einklang zu bringen und realistische Transformationspfade zu gestalten.