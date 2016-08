Linke fordert Aufklärung nach Großrazzia im Bordell «Artemis»

Nach dem Großeinsatz der Polizei im Berliner Bordell «Artemis» fordert der Linken-Abgeordnete Hakan Taş umfassende Aufklärung.

Da sich Anschuldigungen gegen die Betreiber im Nachhinein als nicht haltbar erwiesen, stehe der Verdacht im Raum, dass Wahlkampf für die CDU gemacht werden sollte, teilte Taş als innenpolitischer Sprecher der Linken-Fraktion am Mittwoch mit. Er habe deshalb eine umfangreiche schriftliche Anfrage an das Abgeordnetenhaus gestellt. Darin will er unter anderem wissen, von wem oder welcher Behörde die vermeintlichen Erkenntnisse stammten.