Charlottenburg: Polizei sucht mit Video nach Räuber

Mit Fotos und einem Videofilm sucht die Berliner Polizei nach einem brutalen Räuber.

Der Mann überfiel in den Abend- und Nachtstunden vom 24. bis zum 26. Mai 2016 in Wilmersdorf und Charlottenburg Passanten und raubte eine Armbanduhr und ein Portemonnaie, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zwei Passanten schlug er mit der Faust ins Gesicht, ein Opfer erlitt Knochenbrüche. Eine Frau warf der Täter zu Boden und schlug ihren Kopf mehrmals auf den Asphalt. Bei einem der Überfälle benutzte er ein Messer und Pfefferspray.

Die Überfälle ereigneten sich in der Tiefgarage eines Hotels in der Augsburger Straße, auf dem Gehweg in der Mansfelder Straße und in einem Parkhaus in der Joachimsthaler Straße. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise zu den Taten und dem Täter. Auf den Bildern und dem Video trägt der Mann eine schwarze Kappe und eine schwarze Jacke mit weißem Adidas-Aufdruck auf dem Rücken.