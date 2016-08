Hertha-Profis Skjelbred und Brooks verletzt - Testspiel gegen Häßler-Club mit Nachwuchsspielern

Die Hertha-Profis Per Skjelbred und John Anthony Brooks stehen ihren Nationalmannschaften für die kommende Länderspiel-Woche nicht zur Verfügung.

Abwehrmann Brooks klagte nach dem 2:1-Sieg des Berliner Fußball-Bundesligisten zum Saisonstart gegen den SC Freiburg über Rückenprobleme und sagte US-Coach Jürgen Klinsmann ab. Mittelfeldspieler Skjelbred hat sich eine Muskelverletzung zugezogen. Zwar reiste der Norweger am Montag nach Oslo, um sich nochmals vom Auswahl-Teamarzt untersuchen zu lassen. Wahrscheinlich aber muss Skjelbred zehn Tage pausieren und fehlt damit im WM-Qualifikationsspiel gegen die DFB-Auswahl.

Die Erleichterung über den Auftaktsieg ist in Berlin groß. «Wir hatten nicht ein Spiel und waren schon wieder die schlechteste Mannschaft, das finde ich sehr komisch. Das war eine schöne Antwort», sagte Trainer Pal Dardai am Montag. «Jetzt können wir in Ruhe weiterarbeiten.» Manager Michael Preetz betonte: «Das 2:1 hat schon große Bedeutung.»