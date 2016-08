Häßlers ungewöhnliches Heimdebüt: Gegner baten um Abbruch

Seine Heim-Premiere als Trainer des Berliner Fußball-Achtligisten Club Italia endete kurios. 7:0 führte das Team von Thomas «Icke» Häßler am Wochenende nach der ersten Halbzeit gegen den VfB Hermsdorf II - da bat der Gegner um Abbruch. Nur mit zehn Mann waren die Nordberliner angereist, 34 Grad im Schatten hatten geschlaucht - und dann auch noch ein übermächtiger Gegner.

Auf der Sportanlage im Berliner Westend, nicht weit entfernt vom Olympiastadion, musste Häßler viele Hände schütteln. Der 50-Jährige ist natürlich die Attraktion in den unteren Ligen der Hauptstadt. Doch Häßler sieht seine Arbeit lieber professionell. Der Club Italia will mit dem prominenten Coach so schnell wie möglich in die 3. Liga - auch wenn das einige Jahre dauern wird. In der Saisonvorbereitung mussten die Amateure fast täglich zum Training auf den Platz.