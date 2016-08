dpa

Jubel, Jubiläum und Torcomeback: Hertha findet zum Saisonauftakt gegen Freiburg zu alten Tugenden

Diesen Saisonauftakt werden die Fans von Hertha BSC und des SC Freiburg nicht so schnell vergessen. Für die Berliner könnte das Nachspielzeit-Drama zum Hoffnungssignal werden, für den Aufsteiger zur Warnung.

Die fünf Minuten Zusatzspielzeit im Olympiastadion stürzten die Berliner und Freiburger Kicker in Gefühls-Extreme. Hertha setzt auf die Wiederholung eines Vorjahres-Effekts. Und Stürmer Schieber steht mit dem 2:1-Sieg endlich wieder im Blickpunkt.

Bedeutungsvoller Sieg Nach fast einem halben Jahr ohne Bundesliga-Sieg und einer «traditionell holprigen Vorbereitung» mit der verpassten Qualifikation für die Europa League war der Heimsieg von Hertha eine kleine Erlösung, so empfand es auch Michael Preetz. «Das 2:1 hat schon große Bedeutung zum Auftakt», betonte der Hertha-Manager. Im vergangenen Jahr war der gute Start die Grundlage für eine gute Saison. Die Mentalität und der Teamgeist seien wieder so gewesen wie in der Hinrunde der letzten Saison, bemerkte Trainer Pal Dardai: «Das müssen wir festhalten.»

Jubiläum: 50 Spiele Das kleine Jubiläum als Bundesliga-Coach war für Dardai auch eine Bestätigung seines harten Kurses in der Sommerpause. Nach dem bitteren Europa-Aus gegen Bröndby hatte er seinen Kapitän Fabian Lustenberger abgelöst und das in einem Brief an alle seine Spieler begründet. Gegen Freiburg stand Lustenberger wieder in der Startelf - und überzeugte. «Er hat zehn Tage super trainiert, die meisten Tore im Training geschossen - und heute genauso gespielt», lobte Dardai den Schweizer. Lustenberger habe «den Konkurrenzkampf angenommen». Aber: «Wichtig ist, dass sie nicht zufrieden bleiben.»

Tor-Comeback Alle im Hertha-Lager gönnten Julian Schieber diesen Treffer. Knorpelschaden im Knie, ein Jahr Pause, ab März um die Rückkehr zum Matchwinner gekämpft: «Der Knoten geht erst richtig auf, wenn man so trifft», sagte Manager und Ex-Stürmer Preetz. «Er musste auf den Moment lange warten.» Der letzte Liga-Treffer des 27-Jährigen datierte vom 22. Februar 2015, als Schieber beim 2:1 gegen den VfL Wolfsburg getroffen hatte. «Ich hatte eine gute Vorbereitung ohne Rückschläge. Ich habe ein bisschen abgespeckt, jetzt fühle ich mich frisch», berichtete Schieber.

«Das ist der Traum jedes Stürmers: Eingewechselt werden und das entscheidende Tor machen vor der eigenen Fankurve - auch wenn es nur ein Stochertor war», sagte Schieber, der erst fünf Minuten vor dem regulären Ende in die Partie eingewechselt worden war.

Freiburg: Teures Lehrgeld «Schade, aber wir sind in der Bundesliga angekommen.» So brachte Freiburgs Coach Christian Streich das erste Spiel nach der Erstliga-Rückkehr auf den Punkt. «Wenn du in der Nachspielzeit das 1:1 machst und dann noch das 1:2 kriegst, ist das extra bitter», meinte Kapitän Nicolas Höfler: «Das darf natürlich nicht oft passieren.»

