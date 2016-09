Juwelier auf dem Ku'damm überfallen

Zwei Unbekannte haben mit einer Axt und einer Schusswaffe ein Juweliergeschäft auf dem Berliner Kurfürstendamm überfallen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ließ sich einer der beiden Täter am Samstag zunächst mehrere Uhren zeigen. Plötzlich kam der zweite Räuber hinzu. Die beiden zogen ihre Waffen und forderten Angestellte und Kunden dazu auf, sich auf den Boden zu legen. Zudem erzwangen sie das Öffnen eines Schaufensters, um dort ausgestellte Schmuckstücke zu entwenden. Ein Sicherheitsmitarbeiter wurde verletzt, als einer der Täter ihm die Axt in den Nacken drückte. Mit ihrer Beute in unbekannter Höhe flüchteten die Räuber. Wiederholt gab es Überfälle auf Luxusgeschäfte in der besonders bei Touristen beliebten Einkaufsmeile in der City-West.