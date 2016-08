Hertha BSC zum «Pokal-Knaller am Millerntor»

Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss auch in der 2. Runde des DFB-Pokals auswärts ran. Die Berliner freuen sich aber auf die Begegnung Ende Oktober beim Zweitligisten FC St. Pauli. «Das wird ein super Pokalspiel, uns erwartet eine tolle Atmosphäre», kommentierte Trainer Pal Dardai das Duell beim Hamburger Traditions-Club. Der genaue Termin steht noch nicht fest.

Kapitän Vedad Ibisevic erwartet am Millerntor eine schwierige Aufgabe. «Auswärts bei einem Zweitligisten ist es nicht immer einfach, aber es ist ein attraktives und machbares Los», meinte der Stürmer. Manager Michael Preetz twitterte: «Pokal-Knaller am Millerntor.» In der ersten Runde hatte sich die Hertha mit Glück erst im Elfmeterschießen beim Drittligisten Jahn Regensburg durchgesetzt.