Mädchen vor U-Bahn am Ernst-Reuter-Platz gestoßen: BVG zeigt sich tief betroffen

Ein Mann hat am U-Bahnhof Ernst-Reuter-Platz eine Frau vor einen einfahrenden Zug gestoßen. Die 20-Jährige wurde überrollt und getötet, der 28-Jährige festgenommen.

Nach dem tödlichen Vorfall auf einem Berliner U-Bahnhof zeigen sich die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) tief betroffen. Wenn jemand auf die Gleise gestoßen werde, geschehe das in Sekundenbruchteilen, sagte BVG-Sprecherin Petra Reetz am Mittwoch. «Niemand kann da etwas tun», sagte sie mit Blick auf die U-Bahnfahrerin und andere Wartende. Reetz betonte aber auch, dass solche Vorfälle oder Stürze auf die Gleise «extrem selten» seien. Der Bahnhof Ernst-Reuter-Platz, wo am Dienstagabend eine 20-Jährige vor die heranfahrende U-Bahn gestoßen wurde, ist videoüberwacht.