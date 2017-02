Warnstreik führt zu 200 Flugausfällen in Berlin

Wegen eines Warnstreiks des Bodenpersonals werden an den Berliner Flughäfen Schönefeld und Tegel am Donnerstag voraussichtlich 200 Flüge ausfallen.

Das teilte die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg mit. Nach jüngstem Stand werden in Tegel 146 Flüge gestrichen und in Schönefeld 54. Zwölf weitere Flüge sollen zu den Flughäfen Bremen, Leipzig und Dresden umgeleitet werden. «Wir bitten alle Passagiere, sich vor Reisebeginn bei Ihrer Fluggesellschaft über den aktuellen Flugstatus zu erkundigen», sagte Flughafensprecher Daniel Tolksdorf.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Bodenpersonals aufgerufen, von 16.00 bis 22.00 Uhr die Arbeit einzustellen. Die Tarifparteien wollen sich am Freitag zur fünften Verhandlungsrunde treffen. Verdi fordert bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten einen Euro mehr pro Stunde und ein verbessertes Tarifsystem. Die Arbeitgeber boten zuletzt die schrittweise Erhöhung der Löhne in allen Entgeltgruppen an - jedoch bei einer Laufzeit von vier Jahren.