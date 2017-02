65-Jähriger tot in Finsterwalder Wohnung entdeckt

Ein Sohn hat die Leiche seines Vaters in dessen Wohnung in Finsterwalde (Elbe-Elster) entdeckt. Eine Gewaltstraftat wird nicht ausgeschlossen, wie die Polizei am Freitag in Cottbus mitteilte. Es werde derzeit in alle Richtungen ermittelt. Der Sohn fand den Toten am späten Donnerstagabend und rief dann die Polizei, wie eine Sprecherin sagte. Zu näheren Umständen wurden keinerlei Angaben gemacht. Es hieß zunächst lediglich, dass die Situation, wie der 65-Jährige aufgefunden worden sei, auf eine unnatürliche Todesursache hindeute.

Letzte Änderung: Freitag, 3. Februar 2017 16:09 Uhr

Quelle: dpa