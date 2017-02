Viehdiebe stehlen zwei Jungrinder

Viehdiebe haben von einer Weide in Potzlow (Uckermark) zwei Jungrinder gestohlen. Die Kuh und der Bulle der Rasse Uckermärker hätten einen Wert von insgesamt rund 1900 Euro, teilte die Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder) am Freitag mit. Der Eigentümer hatte den Diebstahl der mit Ohrenmarken gekennzeichneten Fleischrinder bereits am Mittwoch angezeigt.

Letzte Änderung: Freitag, 3. Februar 2017 14:31 Uhr

Quelle: dpa