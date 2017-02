dpa

Schon jetzt so viel Salz verbraucht wie 2015/2016

Wegen des kalten Winters hat der Landesbetrieb Straßenwesen in Brandenburg in dieser Saison schon jetzt genauso viel Streusalz verbraucht wie in der gesamten vergangenen Saison. Im Winter 2015/2016 seien rund 40 000 Tonnen eingesetzt worden, sagte die Sprecherin des Landesbetriebs Straßenwesen, Cornelia Mitschka, am Freitag. Die Behörde mit ihrem Hauptsitz in Hoppegarten östlich von Berlin ist unter anderem für 800 Kilometer Autobahn, etwa 2800 Kilometer Bundesstraßen und mehr als 5700 Kilometer Landesstraßen zuständig. Der Landesbetrieb hat eine Lagerkapazität von mehr als 70 000 Tonnen, die nach dem harten Winter 2009/2010 aufgestockt worden war.

Freitag, 3. Februar 2017

