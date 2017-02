NABU-Naturerlebniszentrum zieht immer mehr Besucher an

Ob Störaufzucht, Streuobstwiesen oder Kräuterpfad: Das Naturerlebniszentrum «Blumberger Mühle» in Angermünde (Uckermark) zieht immer mehr Besucher an.

Besonders interessant ist hier auch die nachhaltige Bewirtschaftung von 200 Hektar Teichlandschaft sowie das Projekt zur Wiederansiedlung des Baltischen Störs. So ziehen die Naturschützer hier Störnachwuchs nach, der später in die Oder entlassen wird. Mehr als eine Million Fische sind so in den vergangenen zehn Jahren ausgesetzt worden. Da die Tiere erst im Alter von 15 Jahren geschlechtsreif werden, erwarten Experten erst 2020/21 Störe zum Laichen zurück in der Oder.