Gubener Bürgermeisterwahl mit Vorbestraftem bleibt gültig

Die Gubener Bürgermeisterwahl, die der vorbestrafte Ex-Amtsinhaber Klaus-Dieter Hübner (FDP) gewann, bleibt gültig.

Gegen den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom Dezember, dass die Abstimmung gültig ist, seien keine Einwände eingegangen, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch auf dpa-Anfrage mit. Auch das Verwaltungsgericht in Cottbus erhielt dazu keine Post, wie ein Sprecher sagte. Aus Sicht der Stadt ist damit Rechtskraft eingetreten. Die Frist für Beschwerden ist abgelaufen.

Die Bürgermeisterwahl in der südbrandenburgischen Kleinstadt an der Grenze zu Polen vom vergangenen Sommer hatte über die Landesgrenzen hinweg Schlagzeilen gemacht, weil der frühere Amtsinhaber Hübner trotz einer Vorstrafe gewann. In einem Korruptionsprozess war er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil er während seiner Amtszeit städtische Aufträge an einen Gartenbaubetrieb vergab - dieser pflegte im Gegenzug kostenlos Hübners Privatgrundstück.