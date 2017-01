dpa

Bio-Boom bei Brandenburgs Bauern

Der Anteil von Bio-Höfen an der Landwirtschaft in Brandenburg nimmt weiter zu: Fast jeder sechste Hof setzt mittlerweile auf Öko-Anbau, Tendenz steigend, teilte das Agrarministerium am Freitag mit. Brandenburg liegt damit deutlich über dem Bundesschnitt, wo nach Angaben des Bundesagrarministeriums etwa 7 Prozent der Betriebe Öko-Anbau betreiben.

Von 2015 auf 2016 seien in Brandenburg fast 80 der mittlerweile 866 Höfe hinzugekommen, 61 weitere hätten Fördermittel für die Umstellung in diesem Jahr beantragt. «Damit wirtschaften 16 Prozent der 5400 Agrarbetriebe im Land ökologisch», sagte Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (SPD) laut Mitteilung beim Besuch in der «Bio-Halle» der Grünen Woche in Berlin. Spitzenreiter im Land sei der Kreis Dahme-Spreewald, wo auf rund einem Viertel der Agrarflächen ökologisch angebaut wird.

Letzte Änderung: Freitag, 27. Januar 2017 15:52 Uhr

Quelle: dpa