Interesse am Museum Barberini: Tausende Besucher

Das Interesse der Kunstliebhaber am neuen Museum Barberini in Potsdam ist ungebrochen. In der Eröffnungswoche seien täglich 1500 bis 2000 Besucher gezählt worden, teilte Museumssprecherin Johanna Köhler am Freitag mit. Vor dem Eingang bildeten sich zeitweise lange Schlangen. Köhler verwies auf die Möglichkeit, im Internet Karten für ein bestimmtes Zeitfenster zu kaufen. Damit könnten lange Wartezeiten vermieden werden.

Zur Eröffnung gibt es im Museum des Kunstmäzens Hasso Plattner gleich zwei Ausstellungen. Die Impressionisten-Schau zeigt mehr als 90 Werke unter andrem von Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir und Alfred Sisley. Die Ausstellung «Klassiker der Moderne» vereint 60 Gemälde und Skulpturen aus 100 Jahren Kunstgeschichte, unter anderem von Max Liebermann, Edvard Munch und Emil Nolde.

Letzte Änderung: Freitag, 27. Januar 2017 16:15 Uhr

