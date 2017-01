dpa

Brandenburgs Landwirte halten weniger Milchkühe

Angesichts der niedrigen Milchpreise halten Landwirte in Brandenburg immer weniger Milchkühe. Zum Stichtag 3. November 2016 standen in den Ställen 151 800 Tiere, das sind 6800 oder 4,3 Prozent weniger als bei der letzten Zählung im Mai 2016. «Hier wirkt sich weiterhin der seit langem zu geringe Milchpreis aus», erklärte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag.

Die Zahl der Betriebe, die Milchkühe halten, sank um 3,3 Prozent auf knapp 700. Rechnerisch hielt jeder Betrieb 224 Milchkühe - damit sind die Anlagen im Schnitt so groß wie in keinem anderen Bundesland. Der Bundesdurchschnitt liegt bei lediglich 61 Tieren pro Hof mit Milchkühen.

