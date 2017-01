Energiewende in Brandenburger Wohnquartieren forcieren

Besitzer von Einfamilienhäusern kümmern sich regelmäßig um den energetischen Zustand ihrer Gebäude. Sie wollen Kosten sparen: Das ist Energiewende im Kleinen.

Potsdam (dpa/bb) - Weg vom Einzelgebäude hin zum Quartier: Brandenburg will mit neuen Stadtentwicklungskonzepten die Energiewende im Land voranbringen. Auf den lokalen Ebenen in den Kommunen müsse das Thema breiter angepackt werden, sagte Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) am Donnerstag in Potsdam. Auf einer Fachtagung wurden mit Vertretern von Kommunen und Wohnungsunternehmen künftige Aufgaben diskutiert.