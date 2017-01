dpa

Brandenburger Firmen: Gute Lage, aber fehlende Fachkräfte

Knapp drei Viertel der märkischen Mittelständler bezeichnen ihre Geschäftslage derzeit als gut oder eher gut. Bundesweit sind es etwa 58 Prozent, wie es im aktuellen Mittelstandsbarometer der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst&Young heißt. In Brandenburg wie auch bundesweit erwarten 38 Prozent der befragten Unternehmen, dass sich die Geschäftslage in den kommenden sechs Monaten ändert. 60 Prozent rechnen damit, dass sie gleich bleibt. Als problematisch wird aber zunehmend das Fehlen von Fachkräften gesehen. In Brandenburg wollen 38 Prozent der Betriebe in den kommenden sechs Monaten Personal aufstocken. Für das Mittelstandsbarometer wurden 3000 Unternehmen befragt.

Quelle: dpa